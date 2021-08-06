  • BIST 1.435,590
  • Altın 489,54
  • Dolar 8,5950
  • Euro 10,1000
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 39 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Bitcoin Yeniden 40 bin Doları Aştı

»
Bitcoin Yeniden 40 bin Doları Aştı
Bitcoin Yeniden 40 bin Doları Aştı

Haftaya kötü başlayan kripto para piyasaları üst üste 2 gündür yükseliyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu?

Pazartesi ve salı günlerini kayıpla geçiren kripto para piyasaları yeniden yükselişe geçti. 

Dün yüzde 5 artan piyasalar son 24 saatte yüzde 3,5 artış gösterdi. Coingecko'nun verilerine göre piyasaların aktif büyüklüğü 1.73 trilyon dolara yükseldi

Bitcoin cephesinde de artış görüldü. BTC yüzde 5.3 yükselişle 40 bin 952 dolara çıktı. BTC böylece yeniden 40 bin doları aşmış oldu. BTC'nin piyasa hakimiyeti de 0.42 artarak yüzde 44.43 oldu.

Ethereum, BTC'ye göre daha az yükseliş gösterdi. ETH'nin fiyatı yüzde 3.4 artarak 2 bin 771 dolara çıktı. 

Ripple cephesinde ise henüz bir sıçrama görülmedi. XRP'nin fiyatı yüzde 2.2 artarak 73 cent yükseldi. 

Son dönemlerde 20 cent bandına sıkışan Dogecoin'deki artış sadece yüzde 1 oldu. DOGE'un fiyatı halen 20 cent.  

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Google'dan Kripto Para Kararı04 Ağustos 2021 Çarşamba 19:15
  • WhatsApp'ta yeni özellik: Sadece bir kez görüntülenebilen fotoğraf ve video göndermek mümkün olacak04 Ağustos 2021 Çarşamba 17:39
  • Google akıllı telefonlar için kendi işlemcisini geliştirecek04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:57
  • Küresel İnternet Kesintisi Ünlü Firmalara Ait Web Sitelerini Hizmet Dışı Bıraktı02 Ağustos 2021 Pazartesi 22:15
  • Nokia 6310 Efsanesi Modern Versiyonu İle Geri Döndü02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:15
  • Hacker'lar Bu Kez de Aşı Randevu Sistemini Hedef Aldı02 Ağustos 2021 Pazartesi 20:15
  • Mobilde Harcama 6 Ayda 65 Milyar Dolara Çıktı: 45'i Oyunlara Gitti02 Ağustos 2021 Pazartesi 19:15
  • 'Nauka' modülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla bağlandı02 Ağustos 2021 Pazartesi 12:53
  • 310 milyon yıllık hayvan beyni gün yüzüne çıkarıldı02 Ağustos 2021 Pazartesi 12:52
  • İklim bilimi uzmanı Prof. Dr. Ecmel Erlat, sıcaklık artışını değerlendirdi: Korkutan uyarı02 Ağustos 2021 Pazartesi 12:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti