  • BIST 2.648,55
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.5685
  • Euro 17.7685
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAnne babalar dikkat! Bu hatalara düşmeyin!

Bitcoin’de dikkat çeken hareketlilik

» »
Bitcoin, haftalardır süren düşüş trendini kırarak 30 bin doların üzerine çıktı. Solana ve Cardano'daki sert yükseliş ise dikkat çekti. İşte kripto piyasasında son durum...
Bitcoin’de dikkat çeken hareketlilik

Bitcoin’de 9 haftadır süren düşüş trendi sona ererken lider kripto para haftanın ilk iş gününe 30 bin seviyesinin üstünde başladı.

Bitcoin, yılın başından bu yana yüzde 32,5 oranında düşmüştü. Bitcoin ayrıca geçtiğimiz kasımda gerçekleştirdiği tarihi zirve olan 66 bin seviyelerinden yüzde 50 daha düşük seviyede fiyatlanıyor.

Haftalardır süren sert düşüş ise bu hafta sonu gelen toparlanma çabalarıyla birlikte şimdilik sona erdi.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Hafta sonu 30 bin dolar seviyesinin üzerine tırmanamayan Bitcoin, sabah saatlerinde Asya piyasalarındaki işlemlerle birlikte 31 bin doların üzerine yükseldi. Bitcoin bugün öğlen saatlerinde yüzde 6’ya yakın yükselişle 31 bin 400 dolar seviyelerinden işlem görürken ikinci en büyük kripto para olan Ethereum yüzde 7 yükselişle 1900 dolara yaklaştı.

Bitcoin 1 günlük grafiği

Solana yüzde 12’lik yükselişle dikkat çekerken 43 dolardan işlem gördü. Cardano yüzde 13 yükselişle 0,6 dolardan, Dogecoin yüzde 3 yükselişle 0,083 dolardan işlem gördü.

RİSK ALGISI YÜKSEK

Piyasa toparlanma eğiliminde gibi görünse de yatırımcılarda Luna sonrası başlayan yüksek risk algısı hâlâ devam ediyor. Aynı durumun mayıs başında da yaşandığını belirten uzmanlar Bitcoin’in 1 Mayıs’ta üç haftanın en yüksek seviyesi olan 32 bin 375 dolara yükseldiğini ancak ertesi gün kazanımlarını silerek haftalar süren bir düşüş trendi başlattığını hatırlatıyor.

Yatırımcının korku ve risk iştahını ölçen ve 0-100 arasında ölçülen Bitcoin Korku ve Açgözlülük endeksi de 13’le ‘aşırı korku’ seviyesinde bulunmaya devam ediyor.

İŞTE KRİTİK SEVİYELER

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü ise haftanın ilk iş gününde Bitcoinle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bitcoin'i teknik olarak ele aldığımızda; 33 bin seviyesinden geçen alçalan trend ilk denemelerde kırılamazken bir yandan da Bitcoin'de fiyat dip seviyeleri yükseliyor. Bu nedenle 29 bin -33 bin aralığındaki sıkışma kötü bir piyasa haberi gelmedikçe yukarı yöne kırılma ihtimali yüksek. 33 bin bölgesinin de kırılması ile LUNA öncesi fiyat seviyeleri olan 39 bin bölgesine tepkileri bekliyoruz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57,92'ye yükseldi23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:21
  • New York borsası yükselişle açıldı20 Mayıs 2022 Cuma 18:43
  • Dolarda 16 barajı da yıkıldı yıkılacak: Gözler kamu bankalarında20 Mayıs 2022 Cuma 14:44
  • Piyasalar tepetaklak: Küresel borsalar sert geriledi19 Mayıs 2022 Perşembe 15:25
  • 18 mayıs 2022 çarşamba günü itibarıyla bankalararası piyasada döviz kurlarındaki son durum18 Mayıs 2022 Çarşamba 08:36
  • TL'de kayıp hızlandı; dolar 15,85 lira seviyesini gördü17 Mayıs 2022 Salı 10:44
  • Döviz güne nasıl başladı?17 Mayıs 2022 Salı 08:36
  • TL'de değer kaybı hızlandı; dolar, 15,60 lirayı aştı16 Mayıs 2022 Pazartesi 14:11
  • Dolar, 20 Aralık'tan bu yana ilk kez 15,55'in üzerine çıktı16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:46
  • Merkez Bankası: Mart ayında cari açık 5,55 milyar dolar16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti