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Bitcoin'de düşüş sürüyor

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Artan kurumsal ilgiye rağmen Çin'de kripto para madenciliğine yönelik denetim ve kısıtlamalar Bitcoin fiyatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Bitcoin'de düşüş sürüyor

Artan kurumsal ilgiye rağmen Çin'de kripto para madenciliğine yönelik denetim ve kısıtlamalar Bitcoin fiyatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.3 değer kaybederek 33.950 dolara geriledi.

Benzer şekilde Ethereum da yüzde 5 düşüşle 2.100 dolara indi.

Binance Coin'de değer kaybı yüzde 4.7, Dogecoin'de ise yüzde yüzde 7.7 oldu. Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 92'si son 24 saatte değer kaybı yaşadı.

Geçen hafta perşembe ve cuma Çin'de iki farklı büyük kripto para madencisinin denetlenmeye başlanacağı ve faaliyetlerini geçicici olarak durdurabileceği açıklandı.

Cuma günü BBVA'nın İsviçre'deki özel bankacılık müşterilerine kripto para yatırım hizmetleri sunmaya başlayacağını açıklamasının ise şu ana kadar piyasada olumlu bir etkisi gözlemlenmedi.

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