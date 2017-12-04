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Bitcoin'den yeni rekor

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Bitcoin'den yeni rekor
Sanal para birimi Bitcoin, 11 bin 874 dolara yükselerek yeni bir rekor daha kırdı.

Sanal para birimi Bitcoin, 11 bin 874 dolara yükselerek yeni bir rekor daha kırdı.

Sputnik'in haberine göre, 29 Kasım'da 11 bin 441 dolar seviyesini görmesinin ardından bir günde 8 bin 801 dolara kadar güçlü bir düşüş yaşayan Bitcoin'in fiyatı yeniden toparlandı ve rekor seviyeye tırmandı. Bitcoin şu sıralarda 11 bin 356 dolardan işlem görüyor.

Dünya'nın haberine göre, Bitcoin'in fiyatındaki güçlü artışta ABD'li CME'nin Bitcoin vadeli kontratlarını bu ay içinde işleme açacak olması etkili oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), geçtiğimiz günlerde aracı kurumlara gönderdiği bir notta, müşterilere yönelik sanal para birimlerine dayalı spot veya türev işlemler yapılmaması gerektiğini bildirmişti.

Öte yandan BloombergHT'nin aktardığına göre, Bitcoin'de bu yıl içerisinde gerçekleşen sıra dışı fiyat artışıyla birlikte dijital paranın değeri, Yeni Zelanda, Romanya ve Cezayir gibi ülkelerin GSYİH'sini geride bıraktı.

Dünya Bankası'nın verilerine göre, Yeni Zelanda ekonomisinin değeri 185 milyar dolar. Coinmarketcap.com ise tedavüldeki Bitcoinlerin toplam değerinin 190 milyar dolar olduğunu açıkladı. GSYİH'si Bitcoin'in piyasa değerinin üzerinde olan 49 ülke bulunuyor.

Bu arada Bitcoin'un piyasa değeri, ünlü milyarderlerden Warren Buffett ve Bill Gates'in toplam servetlerinin üzerinde. Bloomberg'ün Milyarderler Endeksi'nde ilk sırada yer alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un ardından gelen Bill Gates'in yaklaşık 90 milyar dolarlık serveti ve listenin üçüncü ismi olan hisse senedi yatırımcısı Warren Buffett'ın 83 milyar dolarlık serveti toplandığında, dolaşımdaki Bitcoin'lerin değerinin altında kalıyor.

Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden Boeing'in piyasa değeri de 162 milyar dolar ile Bitcoin'in piyasa değerinin altında.

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