Bitcoin'den yeni rekor: 40 bin dolar oldu!

Kripto para piyasasının toplam değeri Perşembe günü ilk kez 1 trilyon doları aşarken Bitcoin 40 bin dolar oldu.

Kripto para piyasasının toplam değeri Perşembe günü ilk kez 1 trilyon doları aşarken Bitcoin 40 bin dolar oldu.

2020'de fiyatını dörde katlayan popüler kripto para Bitcoin 40 bin dolara ulaşarak rekor tazeledi.

Stratejistler söz konusu yükselişin sebeplerine ilişkin bireysel spekülatif traderların talebini, trend takip eden quant fonları, varlıklı ve hatta kurumsal yatırımcıları işaret ediyor.

CoinMarketCap verilerine göre Perşembe günü 40 bin doları gören Bitcoin, kripto para piyasasının yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor. İkinci sırada gelen Ether'in piyasa hakimiyeti yüzde 14 civarında. Ether bu yıl şimdiden yüzde 62 yükseldi.

Kripto para araştırmacısı Flipside Crypto'ya göre aktif Bitcoin hesapları 2017 sonundan bu yana en yüksek seviyeye yaklaştı ve bu durum uzun vadeli tutan bazılarının satış planladığının sinyali olabilir. Hesapların yüzde 2'sinden azı Bitcoin arzının yüzde 95'in sahip. Dolayısıyla birkaç büyük alım satım işlemi fiyatlar üzerinde etkili olabiliyor.

Bazı traderlar yükselişle ilgili olarak JPMorgan Chase & Co.'nun 146 bin dolarlık uzun vadeli fiyat tahminini işaret ediyorlar. Bazı traderlar ise ABD'de daha az volatil bir kripto para sınıfının bankalar tarafından ödemelerde kullanılmasına izin verilmesinin altını çiziyor.