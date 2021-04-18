Bitcoin'e 'kara para' söylentisi darbesi

Kripto para birimleri son 24 saatte yüzde 10 ile yüzde 25 arasında düşüş gösterdi. Pazarın en büyüğü Bitcoin, rekor seviye olan 65 bin dolardan 55 bin dolara kadar geriledi.

Kripto para birimleri özellikle son 24 saat içinde sert yaşadı. ABD Hazine Bakanlığı’nın bazı finansal kuruluşlara 'kripto para kullanarak para akladıkları' gerekçesiyle ceza uygulayacağına dair söylentiler de düşüşte etkili oldu.

Korona salgını döneminde günlük hayatta dijitalleşmenin büyük ölçüde artmasıyla birlikte kripto paralara olan ilgi de arttı. Kısa sürede büyük kâr etme rüyasına kapılan bir çok küçük yatırımcı da kripto para yatırımı yapmaya başladı.

Ancak Çarşamba günü 65 bin dolarla zirveyi gören Bitcoin, yüzde 10’un üzerinde düşüşle 55.724 dolara geriledi. Bitcoin'in sert düşüş hareketiyle beraber, Etherium, Litecoin, Cardano, Polkadot, Stellar gibi büyük alt coinlerde yüzde 20'yi aşan değer kaybı yaşandı. Ethereum yüzde 11’den fazla düşüşle 2.216 dolar seviyesine indi. Altcoinlerde ise XRP (Ripple) yüzde 17'lik kayıpla 1,32 dolara gerilerken, Litecoin yüzde 17,53 düşüşle 262 dolar civarında işlem görüyor.

HOLO, BITTORENT DE GERİLEDİ

Özellikle Türkiye'de bir çok kripto para yatırımcısının alım satım yapmasıyla öne çıkan HOLO (HOT), Bittorent (BTT) için de kayıp yaşandı. Gece 0.074 bandında hareket eden BTT, 0.062 liraya, HOT ise 0.154 bandında hareket ederken, 0.139 TL'yi gördü.

HALKA ARZ DOPİNGİ ÇABUK SÖNDÜ

ABD'li kripto para borsası Coinbase, perşembe günü ABD borsası Nasdaq'da işlem görmek üzere halka arz olmuştu. Kripto paraların işlem gördüğü borsa için Nasdaq'da listelenmek üzere SEC'e başvuru yapan ve başvurusu kabul gören Coinbase, yeni dönemde ABD borsalarında işlem gören kripto para borsası oldu. Hisse fiyatlarının hızlı bir şekilde 429 dolara kadar yükselmesiyle şirketin piyasa değeri 112 milyar dolara kadar ulaşmış ancak daha sonra 310 dolar ile başlangıç fiyatının da altına gerilemişti.

ŞAHİNÖZ: BALİNALARA KARİDES OLURSUNUZ

Eski FED Ekonomisti ve ekonomi yazarı Erkin Şahinöz, kripto para birimlerindeki sert dalgalanmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Lütfen tasarrufunuzun 'giderse gitsin' diyebileceğiniz kısmı ile olun sadece bu dünyada. Al sat için uygun değil burası. Balinalar için karides olursunuz. Hikâyesi ve güvenliği çok yüksek projeler bulursanız alın ve yatın. 5 sene unutun. Ve şifrenizi yedekleyin" uyarısında bulundu.