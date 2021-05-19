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Bitcoin’in önüne bir engel daha çıktı

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Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, Çin Merkez Bankası’nın dijital paraların ödeme aracı olarak kullanılmasını onaylamamasının ardından çakıldı.
Bitcoin’in önüne bir engel daha çıktı

En yüksek işlem hacimli kripto para birimi Bitcoin’in değeri şubattan bu yana ilk kez 40 bin doların altına inerken, Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın bir öyle bir böyle açıklamalarının da etkisiyle dalgalanan para birimi, Çin’den gelen duyurunun etkisiyle tek seferde yüzde 10 değer kaybetti. Ether, Dogecoin ve geçen haftanın ‘gözdesi’ Internet Computer da değer kaybetti.

Gerileme, Çin Merkez Bankası’nın, dijital paraların gerçek para birimi olmadığı, bu sebeple piyasada kullanılmaması ya da kullanımının engellenmesi yönündeki mesajıyla başladı. Mesajda finansal kurumların ve ödeme kuruluşlarının dijital paralara izin vermemesi gerektiği kaydedildi.

Bunun bir düzenleme değil sadece bir mesaj ve uyarı olduğu düşünülürse Çin’de kripto paralar için henüz her şey bitmiş değil. Mesajın idari karşılığı bulunmuyor.

Bir zamanlar yüzde 90’la kripto para ticaretinde aslan payını alan Çin, 2017’den bu yana dijital paralarla ticareti sınırlamaya başladı ve şimdilerde kripto para madenciliğinde de biraz geriye düştü.

Kendi para birimi yuanın dijital versiyonunu çıkarmaya hazırlanan Çin yönetimi, bankalarca düzenlenemeyen ve giderek teknoloji firmalarının idaresine geçen kripto para ödemelerinde kontrolü ele almak istiyor.

Uzmanlar Çin’deki sermaye kontrolünün kripto para birimleriyle sekteye uğradığı, bu sebeple ülkedeki gelişmelerin sürpriz olmadığı görüşünde.

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