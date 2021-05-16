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Bitcoin’in piyasa hacmi 1 trilyon doların altına indi

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Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin’de düşüş devam ediyor. Satış baskısıyla fiyatı 50 bin doların altına inen BTC’nin piyasa hacmi de 928 milyar dolara kadar çekildi.
Bitcoin’in piyasa hacmi 1 trilyon doların altına indi

Özellikle Tesla’nın Bitcoin ödemelerine desteği bırakması ve ardından ABD’de önde gelen kripto para borsası Binance hakkında soruşturma açıldığı söylentileri, satış baskılarını artırdı.

Bitcoin’in toplam piyasa hacmi içindeki payı yüzde 40’ın da altına geriledi.

Veri kaynakları CryptoQuant ve Glassnode tarafında paylaşılan istatistiklere göre borsalara aktarılan Bitcoin miktarı 13 Mayıs itibarıyla son bir yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

Haftalık kayıp yüzde 15’e yakın

Son 24 saat içinde 48,868.58 ve 51,438.12 dolar arasında dalgalanan Bitcoin’de haftalık kayıp yüzde 14.32 olarak hesaplandı.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum ise 3,763.67 ile 4,171.02 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 6.00 artışla 4,041.04 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 14.38 ve piyasa hacmi de 467 milyar dolar düzeyindeydi.

Piyasanın toplam hacmi geriliyor

Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs’ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, 2.0 trilyon 330.13 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan’da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Diken 

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