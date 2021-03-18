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Bitcoin'in rekor kırmasıyla, iki pizza için 613 milyon dolar ödemiş oldu

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2010 yılında, iki büyük boy pizza için 10 bin bitcoin harcayan bilgisayar programcısı Laszlo Hanyecz, bitcoinin rekor seviyeye ulaşmasıyla bu alışverişte 613 milyon dolar ödemiş oldu. Hanyecz, bu konuda pişmanlık duymadığını belirtti.
Bitcoin'in rekor kırmasıyla, iki pizza için 613 milyon dolar ödemiş oldu

2010 yılında, iki büyük boy pizza için 10 bin bitcoin harcayan bilgisayar programcısı Laszlo Hanyecz, bitcoinin rekor seviyeye ulaşmasıyla bu alışverişte 613 milyon dolar ödemiş oldu. Hanyecz, bu konuda pişmanlık duymadığını belirtti.

İki büyük boy pizza için 10 bin bitcoin harcayan yazılımcı, bu pizzalar için dönemin kuruyla 41 dolar ödemiş oldu. ​Bir bitcoinin 60 bin doların üzerine çıkmasıyla, Hanyecz'in harcamış olduğu 10 bin bitcoinin güncel değeri 613 milyon dolara yükseldi.

 

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