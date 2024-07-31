BİTEK Projesi Kapsamında Birinci Gelen Öğrenciden DAÜ Rektörlüğü’ne Ziyaret

BİTEK PROJESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN YARIŞMADA BİRİNCİ GELEN ÖĞRENCİDEN DAÜ REKTÖRLÜĞÜ’NE ZİYARET

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) ile Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) iş birliğinde “Bilişim ve Teknolojide Kız Çocukları (BİTEK) Projesi” kapsamında “Kendimi Bilişimde Görüyorum” teması ile Telsim sponsorluğunda liselerde eğitim gören kız çocuklarına yönelik düzenlenen yarışma sonunda birinci gelen Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Fevziye Nur Atalay ile Okul Müdürü Çigeltem Yıldırım Arifoğlu’nu ağırladı. 30 Temmuz 2024 Salı günü, saat 11:00’de gerçekleştirilen söz konusu ziyarette DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, BİTEK Yürütme Kurulu Üyesi ve MAKAMER Eğitim ve Çevre Komisyonu Sorumlusu Pelin Üretici, BTYO Öğretim Üyesi ve BİTEK Yürütme Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. Nazife Dimililer ile BİTEK Yönetim Kurulu üyeleri Halide Sarıçizmeli ve Özlem Görkan Evre de hazır bulundu.

“Geleceğin Teknolojisini Bulmanı Temenni Ederim”

DAÜ’nün sivil toplum örgütleri ile olan iş birliklerini geliştirmeyi kendisine misyon edinen bir üniversite olduğunu belirterek, MAKAMER ve diğer sivil toplum örgütleri ile ortak projeler gerçekleştirmekten onur ve gurur duyduğunu bildirdi. Toplumsal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirilen etkinlere önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Kılıç, DAÜ tüm yetkin ve uzman birimleri ile içinde bulunduğu toplumun gelişmesine katkıda bulunmaya devam edecektir dedi. BİTEK projesi ile geleceğin mesleklerine gençleri adapte etmek ve özellikle kızları bu noktaya taşımanın son derece heyecan verici olduğunu aktaran Prof. Dr. Kılıç, proje kapsamında düzenlenen yarışmada birinci gelen öğrenciyi ve okul müdürünü ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Kılıç, birinci gelen öğrenciyi gönülden tebrik ettiğini belirterek, DAÜ olarak yarışmada birinci gelen öğrenciye öğrenim bursu ödülü verildiğinin altını çizdi. Yarışmanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Kılıç, birinci gelen öğrenciye başarılarının devamını dileyerek geleceğin teknolojisini bulmasını temenni etti. Öğrenciye “DAÜ’ye Hoş Geldin” diyen Prof. Dr. Kılıç, eğitim hayatında da başarılar diledi. Prof. Dr. Kılıç, konuşmasının sonunda DAÜ’deki kadın çalışan oranına değinerek, DAÜ’de %55 oranında kadın çalışan olduğunu ve bundan da gurur duyduklarını ifade etti.

Birinci gelen öğrenci Fevziye Nur Atalay gerçekleştirdiği konuşmasında kadınların teknoloji dünyasında, geçmişte ve gelecekte cinsiyet eşitsizliği yaşadığının farkında olduklarını belirterek, yarışma haberi gelince bu dengenin biraz da olsa kırılabileceğini düşünerek yarışmaya başvurduğunu aktardı. Arkadaşlarının ve öğretmenlerinin de kendisini desteklediğini belirten Atalay, hedefinin teknoloji dünyasında ilerleyerek, başarılarını sürdürmek olduğunu vurguladı.

“Bir Kız Çocuğunun Gülümsemesi Her Şeye Değer”

Üretici ise gerçekleştirdiği konuşmasında MAKAMER için de oldukça gurur verici bir gün olduğunu belirterek, öz kaynakları kullanıp DAÜ iş birliğinde bir proje gerçekleştirdiklerini bildirdi. Gönüllülük esasına göre çalıştıklarını belirten Üretici, her geçen gün üye sayılarının arttığını vurguladı. Üretici, sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında dünyada ve ülkede mutlaka kadınların her alanda eşit olması gerektiğinin altını çizdi. Bir kız çocuğunun gülümsemesinin bütün emeklere ve çalışmalara değdiğini aktaran Üretici, kız çocuklarının gelecekteki mesleklere yönelmesinde bu tarz projelerin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Dimililer, Bilişim ve Teknoloji'de Kız Çocukların Projesi'ne ilk adımı BTYO olarak çektikleri kısa farkındalık videoları ile attıklarını ve bu vesile ile MAKAMER ile yollarının kesiştiğini ve teknolojide kadın sayısının artması için güzel bir iş birliği yaptıklarını belirtti. “Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Kız Çocukları Günü” kapsamında her yıl dünya genelinde etkinliklerin düzenlendiğinin altını çizen Doç. Dr. Dimililer, kız çocuklarının bilişim ve teknoloji alanlarında az olmasının sadece ülkenin değil dünyanın bir problemi olduğunu aktardı. Doç. Dr. Dimililer “Bizden sonra gelecek olan nesillerin daha iyi bir dünyaya doğmalarını istiyoruz. Bilişim ve Teknoloji günümüzü ve geleceği belirleyen bir alandır. Üretilen çözümlerin daha kapsayıcı olması için bilişim ve teknoloji alanında eşitliğin sağlanmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı. DAÜ’nün kız öğrencilere yönelik vermiş olduğu bursun çok değerli olduğunu, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir kalkınma amaçlarından 5.si olan “Eğitimde Toplumda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması”na hizmet ettiğini ifade etti.

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Çiğeltem Yıldırım Arifoğlu öğrencileri aktif olarak kısa süreli projelerde görmenin önemine değinerek, öğrencilerin kendilerinin proje üretmesinin ve bu projelerin sonucunu görmelerinin motive edici olduğunun altını çizdi. Arifoğlu, kendisinin de bir DAÜ mezunu olduğunu belirttiği konuşmasında iş hayatındaki başarılarının, prensiplerinin ve problem çözme becerilerinin DAÜ’de aldığı eğitim sayesinde olduğunu vurguladı.

Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zorlu ise gerçekleştirdiği konuşmasında bir işi yapmanın akılla olduğuna dikkat çekerek, kas gücüyle de yapılan işler olduğunu ancak her şeyin önünde aklın yer aldığını vurguladı. Kadınların her alanda yer alması gerektiğine inandığını aktaran Prof. Dr. Zorlu, yarışma sonunda birinci gelen öğrenciyi tebrik ettiğini bildirdi.

Ziyaret sonunda Prof. Dr. Kılıç tarafından birinci gelen öğrenciye, okul müdürüne, BİTEK ve MAKAMER yetkililerine DAÜ’ye özgü hediye takdiminde bulundu. Okul Müdürü Arifoğlu tarafından da Prof. Dr. Kılıç’a Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi adına okul öğrencilerinin ürettiği hediyeyi takdim edildi.