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Bitkilerin gizli dünyası: 2018'de keşfedilen 5 yeni tür

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Bilim insanları bitkilerin gizemli dünyasını keşfetmek için çalışırken, her yıl farklı türlerle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor.
Bitkilerin gizli dünyası: 2018'de keşfedilen 5 yeni tür

İngiltere'nin dev kraliyet botanik bahçesi Kew Gardens'daki araştırmacılar, 2018'de 100'den fazla yeni bitki türünü literatüre soktuklarını söylüyor.

Aralarında yeni egzotik orkide türleri de var, etobur bitkiler de.

Şelalede yaşayan ot

Profesör Aiah Lebbie, Sierra Leone'de bir şelalenin yakınındaki kayalarda alışılmadık türden bir ot keşfetti ve Kew'daki araştırmacılara gönderdi.

Botanistler burada ota Lebbiea Grandiflora adını verdi.

Bu ot suda yaşayan bir tür. Balıkların bu otları yiyerek ekosistemi güçlendirdiği düşünülüyor.

Hidroelektrik santral ve maden projelerinin olduğu bir bölgede hayatta kalmaya çalıştığı için nesli tükenme tehlikesi olan bitkiler arasında yer alıyor.

Uzmanlar birkaç yıl içinde yeryüzünden silinebileceğini söylüyor.

Böcek yiyici

Dünyada 150'den fazla türde etçil bitki var.

Yalnızca Yeni Gine'nin kuzey kıyılarındaki küçük ada Biak'ta yaşayabilen bu bitkinin adı, Nepenthes biak.

Botanist Dr Martin Cheek, turizmin bu bitkiler için tehdit oluşturduğunu söylüyor.

Cheek, adaya gemilerle gelen turistlere satmak için bu bitkilerin avlandığını belirtiyor.

Etçil ya da Nepenthes bitkiler, alternatif tıpta da kullanılabiliyor.

Geleceğin olası kanser ilacı

Kindia ganga adı verilen bu yeni bitki, kahve ailesine ait.

Kew'daki araştırmacılar Batı Afrika'daki bir saha çalışması sırasında onu Gine'de Kindia adı verilen bir bölgede falez kumtaşları üzerinde keşfetmiş.

Biyolojik incelemeler sonucu araştırmacılar, bu bitkinin kanser hastalığına karşı tıpta kullanılabileceğini söylüyor.

Vahşi hayattan kaçırılan orkide

Bu muhteşem orkide, Laos'un başkenti Vientiane'de bir iş arabasının arkasında satılırken keşfedildi.

'Terlik orkidesi' diye adlandırılan Paphiopedilum papilio-laoticus'ların nesli de büyük tehlike altında.

Eski bir fotoğraftan çıkan keşif

Mor çiçekli Dioscorea hurteri, Güney Afrika'daki KwaZulu-Natal'da, 6 farklı noktada bulundu.

İlk olarak 2002 yılında bu türün eski bir fotoğrafı Kew'daki araştırmacılara gönderildi.

Daha sonra Kew'daki koleksiyona ait kurutulmuş bazı numunelerin bu bitkilerin eşi olduğu anlaşıldı.

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