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Bitkisel Süt mü, Hayvansal Süt mü?

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Bitkisel Süt mü, Hayvansal Süt mü?
Bitkisel Süt mü, Hayvansal Süt mü?

Beslenme alışkanlıklarıyla birlikte hayatımıza yeni besin kaynakları giriyor. Son dönemde bitkisel süt tüketiminin önceki yıllara göre arttığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Sütleri; inek sütü, keçi sütü gibi hayvansal sütler ve badem sütü, hindistan cevizi sütü, soya sütü gibi bitkisel sütler olarak ikiye bölerek inceleyebiliriz. Hangi süt daha iyi sorusunun bir cevabı yoktur. Çünkü alerji ve tolerasyon durumuna göre veya vegan/vejetaryen olma durumuna göre uygunluğu değişen bir durumdur” açıklamasında bulundu.

 Bitkisel sütlerin hayvansal sütlere alerjisi olan ve vegan/vejetaryen bireyler için tercih sebebi olabildiğini söyleyeni Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Besin değerleri açısından; bitkisel sütlerin protein, kalsiyum, B vitamini oranları, hayvansal olanlara göre daha düşüktür, kalorisi düşüktür, doymamış yağ oranı fazladır, laktoz içermez, sindirimi daha kolaydır. Ayrıca bitkisel sütler, vitamin-mineral desteği ile de zenginleştirilebiliyor” dedi. 

Soya sütünün proteini hayvansal süt proteinine en yakın bitkisel süt olduğunu vurgulayan Tuba Örnek, “Hindistan cevizi sütü orta zincirli yağ asitleri sayesinde emilimi ve sindirimi kolaydır, metabolizmayı canlandırır. Mide ve bağırsak sağlığını destekler” dedi.

Yağ ve kolesterol alımı sınırlandırılması gereken kişiler yağsız sütü tercih edebilir

Hayvansal sütlerin protein, kalsiyum, fosfor, çinko, niasin, B1-B2-B6-B12 vitaminleri açısından önemli bir kaynak olduğunun altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Yağ ve kolesterol alımı sınırlandırılması gereken kişiler, süt ve ürünlerinin yağsız olanlarını tercih edebilirler. Keçi sütü ise inek sütüne göre aminoasit ve yağ asidi kompozisyonu nedeniyle sindirimi kolaydır” şeklinde konuştu.

Günlük süt tüketimi kişinin klinik durumuna, yaşına ve tolerasyonuna göre değişiklik gösterebilir

Süt ve ürünlerinin günlük tüketim miktarının kişinin klinik durumuna, yaşına, tolerasyonuna göre değişiklik gösterebildiğinin altını çizen Tuba Örnek, “Herhangi bir özel durum yoksa ortalama 2- 3 porsiyon önerilebilir. 1 porsiyon 200 ml olarak değerlendirilir” dedi.

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