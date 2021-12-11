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Bitkisel Süt Üretimi Artıyor

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Bitkisel Süt Üretimi Artıyor
Bitkisel Süt Üretimi Artıyor

Market raflarındaki süt alternatifleri her geçen gün artıyor. En doğalını bulma arayışında olanlar hem kendisi hem de çocukları için bitkisel süt kullanmaya yöneliyor.

Bitkisel sütlerin üretimi yaygınlaştı. Artık sadece bitkisel ürün mağazalarında satılmıyorlar.

Soyadan pirince, hindistan cevizinden bademe kadar birçok ürünün sütü kafe ve market raflarında da kolayca bulunabiliyor.

Bir süre öncesine kadar sadece inek ve keçi sütünü tanıyordu ama artık “bitkisel süt” kavramı kendini gösterdi. Bitkisel sütler inek sütünün yer aldığı her noktada kullanılır oldu. Kahvelere, tariflere eklendi.

Hayvansal süt, besin içeriği açısından oldukça zengin. Peki, bitkisel süt ne kadar besleyici?

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, “süt alternatifi olarak sunulan ürünlerin hiçbir zaman hayvansal protein kadar sindirebilirliği yok. Bir su bardağı sütten alabileceğiniz ortama 200-250 ml kalsiyum karbonatı siz diğer bitkisel kaynaklı süt alternatifinde 5 bardak 6, hatta 7 bardakta bile sağlayamazsınız” dedi.

Dönmez: Bitkisel sütler koroner kalp hastaları için bir alternatif

Mide ve bağırsak sorunları yaşayanlar bitkisel sütleri bilinçli olarak tercih ediyor. Ancak çoğu tüketici bu ürünlere sadece popüler olduğu için yönelebiliyor.

“Süt diye tabir edilen bu suların sütle bir alakası olmadığının altını çizmeliyiz” diyen Dönmez, “Özellikle koronal kalp hastalarının ya da vejetaryenler ve daha çok bitkisel beslenmek isteyenlerin kullanabilecekleri bir alternatif diyebiliriz” diye konuştu.

"Çocuklar inek sütü içmeli"

Uzmanlar çocuklar için bitkisel sütlerin değil, inek sütünün tercih edilmesi gerektiğini de vurguluyor.

İnek sütünün çok sağlıklı olduğunu belirten Diyetisyen Dönmez, çocukların büyümesinde, kemik dokusunun gelişmesinde ve boylarının uzun olmasında süt ürünlerinin eşsiz yeri olduğunu vurguladı.

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