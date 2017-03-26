Bitkisel Ürünlerde Gıda Güvenliği Çalıştayı Salı günü başlıyor

Girne Acapulco Otel'de 28 Mart Salı Günü saat 10.00'da açılış konuşmaları ile başlayacak olan çalıştay, 29 Mart Çarşamba günü saat 18.00'de sonuç bildirisinin okunması ile son bulacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Birincil Bitkisel Ürünlerde Pestisit Denetimleri Uygulamaları (Gıda Güvenliği) Çalıştayı gerçekleştiriyor. Çalıştay, 28-29 Mart tarihlerinde, tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak, etkin, kaliteli ve evrensel normlarda kontrol hizmeti sunmak ve bu alanda tek yetkili otorite olan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nı gıda güvenliği noktasında hedeflerine ulaştırmak amacıyla düzenleniyor.

Çalıştay, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve TC Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın konuyla ilgili uzmanları ile Türkiye ve KKTC üniversitelerinden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iki gün boyunca sürecek çalıştayda; gıda güvenliği denetimlerinin üreticilere yol gösterici niteliğinin de ön plana çıkması, işletmelerin kayıt altına alınması, yasal mevzuat eksikliklerinin ele alınması, yaş sebze ve meyvedeki pestisit kalıntısının en aza indirilmesi yönünde hasat öncesi kontrolün artırılması, biyolojik mücadelenin desteklenmesi, numune alım programının riski yüksek alanlarda yoğunlaştırılması için, risk grubu sebze ve meyvelerin belirlenmesi konuları ele alınacak.

Toplam 3 ana başlıkta 6 masa ve 90'a yakın katılımcı ile gerçekleştirilmesi planlanan çalıştayın Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan Tarım Master Planı’na da önemli katkılar yapması bekleniyor.

Girne Acapulco Otel'de 28 Mart Salı Günü saat 10.00'da açılış konuşmaları ile başlayacak olan çalıştay, 29 Mart Çarşamba günü saat 18.00'de sonuç bildirisinin okunması ile son bulacak.