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Bitkisel Yağ Yemek Felç Riskini Azaltıyor

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Bitkisel Yağ Yemek Felç Riskini Azaltıyor
Bitkisel Yağ Yemek Felç Riskini Azaltıyor

ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, bitkisel bazlı yağ tüketmenin felç riskini azalttığı açıklandı. 120 bin sağlık çalışanı üzerinde yapılan çalışmada, bitkisel bazlı yağı çok tüketenlerin az tüketenlere göre felç geçirme riskinin yüzde 12 daha az olduğu aktarıldı.

ABD’de yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, bitki bazlı yağlar yemenin felç riskini düşürdüğü açıklandı.

Amerikan Kalp Derneği tarafından yapılan bilimsel oturumlarda açıklanan yeni bulgularda, çok bitkisel bazlı yağ yiyenlerin, az yiyenlere kıyasla felç geçirme olasılığının yüzde 12 daha az olduğu belirtildi.

Çalışmada ayrıca, yüksek düzeyde hayvansal kaynaklı doymuş yağ tüketen kişilerin, az tüketenlere göre felç geçirme olasılığı yüzde 16 daha fazla olduğu aktarıldı.

Harvard'ın beslenme bölümünde araştırmacı olan çalışmanın baş yazarı Fenglei Wang, "Bulgularımız, yağ türünün ve farklı gıda kaynaklarının inme dahil kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde yemeklerdeki toplam yağ miktarından daha önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

27 YIL BOYUNCA 120 BİN KİŞİ İNCELENDİ

27 yıllık sağlık verilerine dayanarak 120 bin hemşire ve sağlık personelinin incelendiği çalışmada, sıvı bitkisel yağlar, mısır yağı, aspir yağı, ayçiçeği yağı, soya fasulyesi yağı gibi çoklu doymamış yağ asitleri yüksek olan şeyler ve daha sonra tekli doymamış yağ asitleri yüksek olan kanola yağı ve zeytinyağı gibi yağlar incelendi.

Doymuş ve trans yağların sağlıklı olmadığı belirtilen çalışmada, sucuk, salam ve sosis gibi işlenmiş et ürünleri de incelendi.

KIRMIZI VE İŞLENMİŞ ET TÜKETİMİNİ AZALTMAK RİSKLERİ AZALTABİLİR

Harvard TH'de beslenme bölümü başkanı Dr. Frank Hu, "Sağlıklı bir beslenme düzeni içinde kırmızı ve işlenmiş et tüketiminde ılımlı bir azalma, toplam ölüm oranını yüzde 13, kalp hastalığı ölümlerini yüzde 14, kanser ölümlerini yüzde 11 ve tip 2 diyabet riskini yüzde 24 azaltabilir" dedi.

Araştırmada son olarak süt ürünleri incelenirken, peynir, tereyağı, süt, dondurma ve krema dahil olmak üzere süt yağının felç riskiyle ilişkisi olmadığı vurgulandı.

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