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Bitmedi Gitti Şu Safsatalarınız..

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Başbakan Yardımcısı Arıklı Sosyal Medya Hesabı Üzerinden Yüklendi
Bitmedi Gitti Şu Safsatalarınız..

Teknecikte kuleden çıkan duman TPİC ten alınan kötü kalite akaryakıt mış. Bu kötü akaryakıt yüzünden çevre ve insan sağlığına zarar veriliyor muş. Jeneratörler zarar görüyor muş vs.vs...

Bitmedi gitti şu safsatalarınız.

Oysa gerçeği o Teknecikte veya Kıb-Tek te kime sorsalar öğrenecekler...

Gerçek şu; Teknecikteki 8 jenaratörden 3 tanesi arızalı ve devre dışı. Temmuz sıcağında Enerji tüketimi çok fazla. Bu yüzden 6 aydır çalıştırılmayan 2 adet buhar türibininden bir tanesi devreye sokuldu. Çıkan dumanda türübşnden o dumandır. Akaryakıtın kalitesi ile uzaktan yakından alakası yoktur.

Peki TPİC ten alınan akaryakıtın kalitesi ölçülür analizi yapılıyor mu? En son gelen akaryakıt numunesi Kıb-Tek çalışanı özel kurye ile Mersine gönderildi. Rapor geldiğinde hep birlikte bakarız neymiş kalite.

Sahi siz ne zaman vaz geçeceksiniz bu safsatalardan?

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