Bitmeyen SOL'da işbirliği arayışlarında yeni deneme.. Bu kez barajı geçemeyen TDP arayışta...

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) solda iş birliğinin yollarını aramak için kendi örgütlü yapısı ile çalıştay düzenliyor. Çalıştay Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi, ilçe ve bucak örgütlerinin katılımı ile 19 Şubat Cumartesi günü Merkez Lefkoşa ‘da 09:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecek.
Çalıştay’da Solda İşbirliğinin avantajları, dezavantajları ve somut model şekilleri üzerinden yuvarlak masa toplantıları da gerçekleştirilecek.
Çalıştay’ın tamamlanması ile birlikte çalıştay sonuçları 13 Mart günü gerçekleşecek olağanüstü kurultayda kamuoyuna açıklanacak.
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