  • BIST 2.045,67
  • Altın 803.38157
  • Dolar 13.634
  • Euro 15.467
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Bitmeyen SOL'da işbirliği arayışlarında yeni deneme.. Bu kez barajı geçemeyen TDP arayışta...

» »
TDP Solda İş Birliği’nin Yollarını Arıyor
Bitmeyen SOL'da işbirliği arayışlarında yeni deneme.. Bu kez barajı geçemeyen TDP arayışta...

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) solda iş birliğinin yollarını aramak için kendi örgütlü yapısı ile çalıştay düzenliyor. Çalıştay Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi, ilçe ve bucak örgütlerinin katılımı ile 19 Şubat Cumartesi günü Merkez Lefkoşa ‘da 09:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Çalıştay’da Solda İşbirliğinin avantajları, dezavantajları ve somut model şekilleri üzerinden yuvarlak masa toplantıları da gerçekleştirilecek.

Çalıştay’ın tamamlanması ile birlikte çalıştay sonuçları 13 Mart günü gerçekleşecek olağanüstü kurultayda kamuoyuna açıklanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ara bölgede 4 yaşında bir kız çocuğu bulundu!15 Şubat 2022 Salı 14:47
  • Akaryakıta zam geliyor...15 Şubat 2022 Salı 14:44
  • KTSO: Desteğin daha makul bir rakama ulaştırılması gerekir15 Şubat 2022 Salı 13:47
  • Akama sahillerinde göçmen teknesi tespit edildi15 Şubat 2022 Salı 13:40
  • İki Taraflı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Eş Başkanları ilk kez baş başa görüştü15 Şubat 2022 Salı 13:38
  • KTMMOB'nde Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi üyeleri ile bilgi alışverişi amacıyla toplantı yapıldı15 Şubat 2022 Salı 13:32
  • Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, “Vatan Kalbinin Attığı Yer Çanakkale Ödüllü Bilgi Sınavı” düzenliyor.15 Şubat 2022 Salı 13:29
  • Savaşan: “0.04 Ölüm Oranı ile Kktc Dünya Devi Ülkelerden Daha Başarılı”15 Şubat 2022 Salı 13:26
  • Çavuş: UBP tarım politikaları üretilmesi için “gerekli iradeyi” ortaya koyacak15 Şubat 2022 Salı 13:23
  • Anastasiadis Ulusal Konseyi Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgilendirecek15 Şubat 2022 Salı 12:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti