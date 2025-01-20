“Bitmiş bir hükümete ‘bitti’ diyecek kadar dahi irade sahibi değiller"

"Meclis’te kendi disiplini sağlayamayanların ülkeyi yönetmekte nasıl başarılı olabilir"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meclis’teki disiplinsizlik ve yönetim sorunlarına dikkat çekti. Erhürman, YDP milletvekillerinin Meclis toplantısına katılmadığını ve "hükümet"e mensup milletvekillerinin adlarının kürsüden okunduğunu, ancak toplantının yine de açılamadığını ifade etti.

Açıklamasında, Meclis toplantısının 24 saat ertelendiğini belirten Erhürman, yaşanan durumu "trajikomik" olarak nitelendirdi ve şu eleştirilerde bulundu:

Meclis’te kendi disiplini sağlayamayanların ülkeyi yönetmekte nasıl başarılı olabileceği sorgulandı.

"Bitmiş bir hükûmet" olarak nitelendirdiği yapının, kendi bittiğini kabul edemediğini belirtti.

Güvenlik, denetim, fiyat kontrolü ve trafik düzenleme gibi konularda etkin olamayan bir yönetimin, ülkeyi yönetme kapasitesine sahip olmadığını savundu.

Bu açıklama, mevcut hükûmetin performansına yönelik sert eleştiriler içermesiyle dikkat çekiyor.