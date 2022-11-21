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Bitüm stoku hakkındaki rapor Genel Kurul'a sevk edildi

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Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, Karayolları Dairesi’nin 2006-2013 dönemine ait bitüm stoku hakkındaki denetim raporunu onaylayarak genel kurula sevk etti.
Bitüm stoku hakkındaki rapor Genel Kurul'a sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, bugün CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Sayıştay Komitesi, gündemindeki “Karayolları Dairesinin 1 Ocak 2006 – 3 Mayıs 2013 Dönemine İlişkin Bitüm Stoku Hakkındaki Sayıştay Denetim Raporu’nu görüştü ve oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurula sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi’nde verilen bilgiye göre, Uluçay’ın başkanlık ettiği toplantıya UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Emrah Yeşilırmak ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfil katıldı.

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