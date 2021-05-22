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Biyologlar Derneği: Çevrenin korunmaya ihtiyacının olmadığı bir Dünya’da yaşamak istiyoruz!

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Biyologlar Derneği, 22 Mayıs "Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü" hakkında mesaj yayınladı.
Biyologlar Derneği: Çevrenin korunmaya ihtiyacının olmadığı bir Dünya’da yaşamak istiyoruz!

Biyologlar Derneği'nin mesajı şöyle:

 

Biyoçeşitlilik ile ilgili sorunlara dikkat çekmek, halkı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin kabul edildiği gün olan 22 Mayıs, Birleşmiş Milletler tarafından "Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü" olarak ilan edilmiştir.

 

Biyoçeşitlilik günü sadece var olan çeşitliliğimizi tanımak değil, aynı zamanda çok değerli olan biyoçeşitliliğimizi nasıl koruyacağımızı öğrenmek, öğretmek ve bunları nasıl uygulayacağımızı göstermek açısından da önemlidir. Sadece endemik, koruma altında olan veya nesli tükenmek üzere olan, yani “popüler” türleri değil, biyoçeşitliliğimizi tehdit eden türleri de vurgulamak da böylesi bir günde önemli hale gelmiştir.

 

İnsan kaynaklı faaliyetler, küresel ısınma, kaçak avlanma, doğal su kaynaklarının giderek kuruması ve bilinçsizlik gibi birçok nedenden ötürü birçok canlı türümüz yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. İklim değişikliğinin etkilerini buram buram yaşadığımız bu günlerde özellikle deniz suyu sıcaklıklarının artmış olması hepimizin bildiği gibi, denizlerimizde daha önce görülmeyen aslan balığı, balon balığı ve deniz anası gibi  yeni türlerin var olmasına neden olmuştur. İstilacı olsun olmasın ortaya çıkan bu yeni türler mevcut besin zincirlerinin içerisine bir şekilde dahil olmakta ve dengenin bozulmasına yol açmaktadır.

 

Ekosistemler içerisinde yer alan her bir tür ayrı bir öneme sahiptir. Tek bir türün bile neslinin tükenmesi veya sayısının azalması ekolojik dengenin bozulmasına yol açar.

 

22 Mayıs Biyoçeşitlilik Günü bir kutlama günü değil, canlı çeşitliliğimize dikkat çekme ve bilinç yaratma günüdür. Çevrenin korunmaya ihtiyacının olmadığı bir Dünya’da yaşamak istiyoruz.

                                                                                            Gizem Mulla

                                                                                     Yönetim Kurulu Adına                                                                                                                              (Başkan)

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