  • BIST 121.052
  • Altın 303,160
  • Dolar 5,9447
  • Euro 6,5551
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Biyologlar Derneği: Coronavirüs için önlem alınmalıdır

» »
Biyologlar Derneği Coronavirus 2019 (2019-nCoV) adlı virüse karşı Kıbrıs'ın kuzeyinde önlem alınmasını istedi.
Biyologlar Derneği: Coronavirüs için önlem alınmalıdır

Biyologlar Derneği Çin’in Wuhan şehrindenden yayılmaya başlayan Coronavirus 2019 (2019-nCoV) adlı virüse karşı Kıbrıs’ın kuzeyinde önlem alınmasını istedi.

Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu adına açıklamada bulunan Uzman Moleküler Biyolog Meral Kızılkanat “bireysel önlemler dışında, haavaalanı, limanlar gibi sınır kapılarında önlem alınmalıdır” dedi.

Açıklamanın tamamı:

Yeni Coronavirüsün 29 Aralık 2019 da, Çin’in Wuhan şehrinde deniz ürünleri ve canlı hayvan satan bir pazarından insanlara yayıldığı bilinmektedir. Burada bir şekilde bulunduğu belirlen kişilerden alınan örneklerin incelenmesiyle ,7 Ocak 2020’de, hastalığa neden olan virüsün, Coronavirus ailesinden olduğu anlaşılmış ve Yeni Coronavirus 2019 (2019-nCoV) adı verilmiştir. SARS (2002) ve MERS (2012) gibi virüslerle aynı aileden olan bu virüsün henüz tam bir tedavisi yoktur.

Coronaviruslar, insanlar arasında hastalık yapabilen, bazı hayvan türlerinde tespit edilebilen geniş bir virüs ailesidir. Hayvanlar arasında dolaşan Coronaviruslar zaman içinde değişim göstererek insana bulaşma yeteneği kazanabilirler. Bu virüsların insanlar açısından tehdit oluşturması, insandan insana bulaşma yeteneği kazanmalarından mümkün olmaya başlar. ‘‘Journal of Medical Virology’’de yayımlanan bir çalışmada, yeni virüsün kaynağının yarasa olabileceği ancak insanlara bulaşmadan önce mutasyona uğrayarak yapı değiştirdiği belirtilmiştir. Çin’li uzmanlarca yapılan başka bir araştırma da ise enfekte olan hastalardan alınan örneklerden izole ettikleri genetik kodu, farklı türdeki hayvanlardan alınan 217 Coronovirüs ile karşılaştırmışlardır. 2019-nCoV’daki protein kodlarının, daha çok Çin’de bulunan iki yılan türünün taşıdığı coronavirüstekilerle benzerlik gösterdiğini bildirmişlerdir. Bulgular doğrultusunda virüsün en olası kaynağının yılan olabileceğine işaret edilmiştir. Yılanların, Vuhan’da virüsün ortaya çıktığı düşünülen deniz ürünleri pazarında satılmasının, virüsün en başta yarasalardan yılanlara, onlardan da insanlara bulaşmış olma ihtimalini daha çok düşündürmektedir.

Yeni Coronavirus, hasta bireylerden çevreye saçılan damlacıklar aracılığıyla bulaşmaktadır. Salgının nasıl seyredeceğini belirleyen en önemli faktör virusun insandan insana ne kadar kolay bulaşabildiği ve gerekli önlemlerin ne kadar başarıyla alınacağıdır. Bugünkü bilgiler ışığında 2019-nCoV’nin gıdalarla (et, süt, yumurta vb) bulaşmadığı söylenebilir. Yine de, Dünya Sağlık Örgütü araştırmalar netleşene kadar bu tür gıdaların iyi pişirilerek tüketilmesini önermektedir. Kesin olarak kanıtlanmış hasta sayısı şu an itibarıyla 571 kişi olarak bilinmektedir. Bunlardan 95’inin ağır seyirli olduğu ve 17 kişinin de hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Ayrıca henüz kesin olarak kanıtlanmamış 393 hasta daha olduğu belirtilmektedir. Hastalık Wuhan başta olmak üzere ve buradan yayılarak Çin’in 25 şehrinde, Japonya’da (1 kişi), Hong Kong’da (1 kişi), Tayvan’da (1 kişi), Makau’da (1 kişi), Güney Kore’de (1 kişi), Tayland’ta (3 kişi) ve ABD’de (1 kişi) görülmüştür. (24 Ocak 2020 Dünya Sağlık Örgütü).

Günümüz dünyasında seyahatlerin ve ticaretin artık çok hızlı ve kolay olması elbette viral hastalıkların belli bir yerde hapsedilmesini engellemektedir. Ülkemizde de bireysel önlemler dışında, Havaalanı, limanlar gibi sınır kapılarında önlem alınmalıdır. Riskli ülkelerden gelen kişiler veya yakın zamanda buraları ziyaret eden kişilerin gözlem altında tutulması gibi önlemlerin ivedilikle alınıp izlenmesi gereklidir. Hastalığı tedavi ettiği bilinen bir antibiyotik yoktur. Bu nedenle uzman tarafından verilmeden alacağınız antibiyotik ve ilaçlar hastalığınızın seyrini ağırlaştıracak ve zaman kaybetmenizi sağlayacaktır. Ateş nefes darlığı veya solunum sıkıntısı gibi ciddi bulgularınız varsa hızlı bir şekilde tıbbi yardım almalısınız.

Dünya Sağlık Örgütü, alınacak önlemleri şu şekilde bildirmiştir; Enfekte olmuş kişilerle yakın temastan kaçının, sık sık el yıkayın, enfekte olan kişilerin dokunduğu yüzeyleri dezenfekte edin, çiftlik ve vahşi hayvanlarla korunmasız temastan kaçının, et, yumurta gibi hayvansal gıdaları iyice pişirdikten sonra tüketin uyarısı yapmaktadır. Bilinen korunma yöntemlerinin uygulanması hastalıkla mücadelede çok önemlidir. Virüsler sürekli yapı değiştirerek hayatımızda olmaya devam edeceklerdir. Bu savaşı da elbette ki her zaman güçlü olan kazanacaktır. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oturan erkeklerin çocuğu olmayabilir! Uzmanlar açıkladı...25 Ocak 2020 Cumartesi 21:20
  • Migreni ne tetikler? Aşırı rüzgara dikkat!25 Ocak 2020 Cumartesi 20:30
  • ‘Göğüs kafesinize 50 kez ritmik vurursanız…’25 Ocak 2020 Cumartesi 18:22
  • Dişlerinize zarar veren 8 diş bakımı hatası25 Ocak 2020 Cumartesi 10:03
  • Alışveriş fişlerindeki büyük tehlike25 Ocak 2020 Cumartesi 09:31
  • Magnezyum ağrıları azaltıyor25 Ocak 2020 Cumartesi 09:00
  • Her gün 2 kadın rahim ağzı kanserinden hayatını kaybediyor24 Ocak 2020 Cuma 22:48
  • Akıllı cep telefonlar insan hafızasını olumsuz etkiliyor24 Ocak 2020 Cuma 21:02
  • Cilt kanseri belirtileri nelerdir?24 Ocak 2020 Cuma 20:45
  • Çin'de coronavirüsünden 33 milyon insan karantina altında24 Ocak 2020 Cuma 20:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti