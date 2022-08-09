Biyologlar derneği ekoloji kampı düzenliyor

. Bu yıl 2.si gerçekleştirilecek olan kamp 12-17 yaş (7.sınıf-11.sınıf) arası öğrencilerin katılımına açıktır. Kamp süresinde öğrenciler eğitler eşliğinde hem eğlenecek hem öğrenecek. Geçen yıl iklim değişikliği temasında yapılan kampın bu yılki teması orman yangınları ve biyoçeşitlilik olarak belirlendi. Öğrenciler 2 gün boyunca çeşitli deneyler yapacak, çeşitli oyunlar oynayacak, yarışmalara katılacak. Film gösteriminin de yapılacağı kampta aynı zamanda yavru kamplumbağaların da denize bırakılması etkinliği gerçekleştirilecektir. Düzenlemiş olduğumuz kamp ile amacımız çevreye duyarlı, bilgili ve paylaşan gençler yetiştirmektir. Kampa katılmak isteyen gençlerimiz en geç 16 Ağustos tarihine kadar 05488650604 numaralı telefondan kayıt yaptırmalıdır. Kamp sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.