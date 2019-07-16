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Biyologlar Derneği havai fişeklerin kullanımının yasaklanması çağrısında bulundu

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Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, yaban hayatına büyük zarar verdiği gerekçesiyle, havai fişeklerin yasaklanması için atılacak adımların desteklenmesi çağrısında bulundu.
Biyologlar Derneği havai fişeklerin kullanımının yasaklanması çağrısında bulundu

Hasan Sarpten konuyla ilgili açıklamasında, havai fişek kullanımının artmakta olduğunu, yaban hayatına zararının tartışılmayacak düzeyde olduğunu bu nedenle kullanımının yasaklanması için “Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Doğuş Derya’nın bu yönde vereceği mücadelenin desteklenmesi gerektiğini” kaydetti.

Havai fişeklerin kuşların paniklemesine bununla birlikte yuvalarını terk etmesine; ağaçlara, binalara ve taşıtlara çarpmalarına, yuvalarına bir daha geri dönmemelerine neden olabildiğini kaydeden Sarpten, “400’e yakın kuş türüne ev sahipliği yapan ve Avrupa Afrika göç yollarının kollarının üzerimizden geçtiği bir ada olarak ülkemizdeki kuşların da havai fişeklerden fazlasıyla etkilenmekte olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Hasan Sarpten, havai fişeklerin içeriğindeki kurşunun günlerce atmosferde kalabildiğini, gıda olarak kullanılan bitkilere nüfus edebildiğini, yeşil renkli havai fişeklerin çoğunda bulunan baryumun sinir sistemi dejenerasyonlarına; mor ve kırmızı rengini oluşturan rubidyum ve strontyum elementlerinin çocukların gelişimini ve sinirsel iletimi etkileyebileceğini ifade etti.

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