Biyologlar Derneği “İklim Değişikliğinin Neresindeyiz” konferansı düzenleyecek

Dernekten yapılan açıklamada, konferansta KKTC özelinde iklim değişikliğinin yarattığı sorunlar ve buna karşı toplum olarak yapılması gerekenlerin verilerle alanında uzman isimlerden dinleme fırsatı bulunacağı belirtildi.

29 Nisan 2019 Pazartesi günü, saat 17.30'da Girne Dome Otel'de yapılacak konferansın konuşmacıları ve konu başlıkları şöyle:

“Doç. Dr. Ali Muhtaroğlu ‘Enerji Verimliliği, Sürdürülebilir Tüketim, Faaliyetler ve Gözlemler’ (ODTÜ Sürdürülebilirlik Merkezi Öğretim Görevlisi).

Yrd. Doç. Dr. Bertuğ Akıntuğ ‘Yağış ve Sıcaklık Trendleri, Taşkınlar ve Kuraklık Analizi’ (ODTÜ Sürdürülebilirlik Merkezi Öğretim Görevlisi).

Önder Algedik ‘İklim Değişikliği Geldi, Asvalt Betondan Nasıl Kurtuluruz?’ (İklim ve Enerji Uzmanı).”

Katılımın ücretsiz olduğu konferansa bu alanda çalışmalar yapan tüm bireylerin ve ilgi duyanların davetli olduğu belirtildi.