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Biyologlar Derneği: İskele Sahiline Sahip Çıkalım

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Biyologlar Derneği İskele Long Beach Bölgesinde yaşanan gelişmeler üzücüdür..."Yürürlükteki mevzuatlara da tamamen aykırı bir şekilde sahil şeridinde 7 katlı yeni bir otel yapilmak istenilmesi kabul edilebilir değildir"
Biyologlar Derneği: İskele Sahiline Sahip Çıkalım

İşte Biyologlar Derneği'nin yaptığı açıklama;

İSKELE SAHİLİNE SAHİP ÇIKALIM

Bir zamanlar "yeşil ada" olarak bilinen bu ülkenin başta sahiller olmak üzere hemen her yerini betona kurban ediliyor. İmar planı sürecinde de defalarca vurguladığımız üzere karşımızda kötü bir Girne örneği varken kaybedilmemiş tek sahil şeridi olarak elde kalan İskele Long Beach bölgesinde son yaşanan gelişmeler son derece üzücüdür.

Yürürlükteki mevzuatlara da tamamen aykırı bir şekilde sahil şeridinde 7 katlı yeni bir otel yapilmak istenilmesi kabul edilebilir değildir.

Dün olduğu gibi bugün de doğanın her türlü talanina karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Yarınlara daha yasanabilir bir ülke ve gelecek bırakma adına son kalan doğal değerlerimizin yitirilmesine bizler de sonuna kadar karşı çıkacağız.

Biyologlar Derneği olarak, yerel halkın başta bu proje olmak üzere "otel değil, toprak kokusu" sloganıyla peşkeşe karşı sahillerin korunması için başlatmış olduğu mücadeleyi yürekten selamlıyoruz. Bu çercevede, İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi'nin sahillere ve doğal alanlara sahip çıkmak için 19 Aralık Cumartesi günü gerçekleştireceği eyleme dayanışmamızı bildirir, tüm gücümüzle yanlarında olduğumuzu belirtiriz.

Hasan Sarpten

Biyologlar Derneği Başkanı

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