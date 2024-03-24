Biyologlar Derneği: Lale teröristi müsteşar, derhal görevden alınmalıdır!

Biyologlar Derneği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat’ın ülkede toplanması, satılması yasak olan Medoş Lalesi’ni keserken yakalanması üzere yaptığı açıklamasında, “Lale teröristi müsteşar, derhal görevden alınmalıdır!” şeklinde açıklama yaptı.

Dernek’ten yapılan açıklamada, “Lale teröristi müsteşar, derhal görevden alınmalıdır!” ifadeleri kullanıldı.

Derneğin açıklaması şöyle:

"Son dönemlerde toplum olarak ciddi bir yozlaşmayla karşı karşıya kalmış durumdayız. Özellikle, üst düzey yönetici düzeyindeki insanların sahte diploma başta olmak üzere çeşitli sahtekarlık, dolandırıcılık ve haksız kazanç elde etmeleriyle ilgili haberleri tüm toplum olarak izlemekteyiz. Son olarak, bugün basında yer aldığı üzere liyakatı ve bulunduğu mevki gereği topluma örnek olması gereken bir müsteşarın tam tersine makamının verdiği güce sığınarak ‘‘doğa katliamı’’ yapmasına şahit olduk.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat, ülkede toplanması, satılması yasak olan Medoş Lalesi keserken yakalandı. Bugün, koruma altındaki lalelerin tanıtılması ve korunması amacıyla AVTEPE’de gerçekleşen MEDOŞ LALESİ FESTİVALİ’ne katılan söz konusu müsteşarın Avtepe köyü yakınlarında aracı ile yol kenarında durarak nesli tükenmekte olan ve yasalarla koruma altında bulunan ülkemizin en değerli türü olarak kabul edilen Medoş Lalelerini kesip, ayrıca soğanlarını da sökmesi tam bir skandaldır. Böyle bir kişinin, bu ülkede üst düzey yönetici olmasından utanç duyuyoruz. Umarız, bu göreve onu layık görenler de aynı utancı taşırlar.

Her şeyden önce, bir ihbarı değerlendirerek Müsteşar Serhat’ın yönetimindeki araçta arama yaparak koparılmış ve sökülmüş laleleri ve soğanları tespit ederek gerekli işlemi yapan Polis Teşkilatı’nı kutluyoruz. Aynı şekilde, Çevre Yasası’nın emrettiği şekilde MedoşLalesi’ni‘‘kasten koparan, toplayan, yok edilmesine neden olan veya satan kişilere 2 asgari ücretpara cezası kesilir’’ maddesini aynen uygulayan Çevre Koruma Dairesi yetkililerine de teşekkürü borç biliyoruz. Ancak, bu toplumun en üst düzeyde ‘‘makam ve maaş’’ verdiği böyle bir kişinin bu kadar basit bir cezayla kurtulması kabul edilemezdir.

Makam ve mevki sahipleri oturdukları koltuktan güç alarak bu ülkede her istediğini yapamayacağını bilmelidir! Doğadaki koruma altındaki türleri göz göre göre ve bile bile bu şekilde fütursuzca katleden bir yönetici liyakat sahibi olarak nitelendirilmez. Bu nedenle, Tahir Serhat derhal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden alınmalıdır. Çalışma Bakanı ve Başbakan derhal bu konuda adım atmalı ve gereğini yapmalıdır. Aksi halde, onu göreve getirenler de sergilediği bu ahlak dışı davranışa ortak olacaklardır. Kamu oyuna saygı ile duyururuz."