Biyologlar Derneği plastik kirliliğinin, sağlığa ve çevreye olan etkisi konulu konferans verdi.

Biyologlar Derneği plastik kirliliğinin, sağlığa ve çevreye olan etkisi konulu konferans verdi.

Konferansta konuşan Biyologlar Derneği Başkanı Hatice Benan, plastik sorununun dünyada olduğu gibi ülkemizde de gittikçe çığ gibi büyümekte olduğunu söyledi.

Bu durumun çevreyi ve halk sağlığını tehdit ettiğini vurgulayan Benan, plastiğin yenilen yemekte ve içilen suda bile vücudu işgal ettiğini söyledi.

Benan konuşmasında, “Doğal yaşam kirlilik nedeniyle yok olmakta, biyolojik birikim sonucu artan kanser vakaları ve üreme bozuklukları varken, hükümetin plastik poşetlerin yasaklanması ve tek kullanılmık gıda ambalajlarının kaldırılması konusunda aldığı karar bizi mutlu etmiştir. Dernek olarak plastik poşetlerin ücretli olarak satılmasını değil tamamen kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

Biyologlar Derneği Başkanı Hatice Benan, konuyla ilgili olarak aldığı kararın ardından hükümete, denetim ve toplumu bilinçlendirme gibi görevler düştüğünü de söyledi.