Biyologlar Derneği: Sadece bir dünya var! Only one earth!

İşte açıklama;

Sadece Bir Dünya var bu yılın 5 Haziran Dünya Çevre Günü sloganı oldu. Düşündük mü hiç? Milyarlarca gezegen var ama biz buradayız belki de en güzelinde… ya da en güzeliydi demek lazım belki de…

Güzelliklerinden çok sorunlarını konuşur olduk bu güzelim Dünya’nın… Adamız… Burada durum çok daha kötü…

Her geçen gün artan çevre sorunlarına dikkat çekmek, gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve en önemlisi engellemeye çalışmak için başta sivil toplum örgütleri olmak üzere birçok kişi çalışmaktadır. Bu süreç o kadar zor ki... Hem maddi, hem manevi, hem ruhen hem de bedenen sizi yoran ve derinlemesine yaralayan bir süreç.

Peki neden? Neden bu sorunlarla uğraşan sadece birkaç sivil toplum örgütü ve aktivist varız? Aslında neden bu sorunlar var? Cevabını herkesin tahmin edebileceği birkaç şeyi yine sıralayalım. En başta tabi ki sistemsizlik var. Yatırım adı altında sahillerin, kıyıların, orman arazilerinin talan edilmesi dolayısıyla fauna ve floranın yok edilmesi ve biyolojik çeşitliliğin azalması, ÇED raporlarının dikkate alınmaması, her fırsatta verilen taş ocağı izinleri, kasıtlı çıkarılan yangınlar gibi bir çok sorun..

Bunların yanında var olan yasaların uygulanmaması da çevre sorunlarının devam etmesinin en önemli nedenlerinden. Personel yetersizliğinden dolayı yaptırım yetersizliği, çevre suçlarından başka artan suçlar dolayısıyla mahkemelerin çevre davalarını ikinci plana atması, belediyelerin çevre suçlarına ceza yazma yetkisinin sadece 5 TL gibi komik bir rakam olması ve sanırım en kötüsü de insanlarımızın umursamazlığı bizi buralara getiren en önemli nedenlerden. Çevreyi kirletip, her yer çok pis diye şikayet etmek bize özgü bir davranış. Burada kimse görmez, bir bu çöp mü fazla, zaten bir şey olmaz zihniyetinde devam ettiğimiz sürece daha da kötüye gitmeye devam edeceğiz.

Dere yataklarında lastikler, moloz yığınları, ormanlık alanlarda çöplükler, her yerde uçuşan, ağaçlara çiçek olmuş naylonlar, peşkeş çekilen orman arazileri, sahiller ve daha niceleri. Hepsi bizim dur dememizle son bulabilir.

Dünyamızın kaynakları sınırsız değildir. Bize sunulan doğal güzelliklerden yararlanırken onları gelecek nesillere aktaracağımızı unutmadan hareket etmeliyiz. Bu, hepimizin görevidir.

Çocuklarımızı kayıp bir nesil olarak değil, doğa sevgisi ile büyümesini sağlamalıyız.

Doğamızı kaybediyor olduğumuzun farkına hemen varıp, atılacak adımları bugün atmadığımız takdirde daha iyiye gitmeyeceğimiz kesin.

İnsanların yeniden doğaya sahip çıktığı, daha sıkı bir bütün oluşturduğu günleri yaşamak ümidiyle… Unutmayın sadece SADECE BİR DÜNYA VAR! ONLY ONE EARTH!

Gizem MULLA

Biyologlar Derneği Başkanı