Biyologlar Derneği Yeni Yönetim Kurulu Oluştu

Kurulduğu günden beri çevre, eğitim, sağlık gibi birçok alanda çalışmalarını yürüten Biyologlar Derneği’nin 22. Olağan Genel Kurulu covid-19 tedbirleri dikkate alınarak 8 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Kurulduğu günden beri çevre, eğitim, sağlık gibi birçok alanda çalışmalarını yürüten Biyologlar Derneği’nin 22. Olağan Genel Kurulu covid-19 tedbirleri dikkate alınarak 8 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Faaliyet ve mali raporların sunulması ve aklanmasından sonra yetkili kurulların seçiminin de yapıldığı genel kurul toplantısı sonrası yeni oluşturulan yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Dernek başkanlığına Gizem Mulla’nın getirildiği toplantıda yönetim kurulu kendi arasında görev dağılımı yapmıştır. Bu çerçevede, yeni yönetim kurulumuz ve yetkili kurullarımız aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Kamuoyuna önemle duyurulur.

Yönetim Kurulu

Gizem Mulla (Başkan)

Mustafa Kofalı (Genel Sekreter)

Dilge Özerdem (Mali İşler Sorumlusu)

Vural Yılmaz (Eğitim ve Araştırmalar Sorumlusu)

Kerem Teralı (Basın ve Yayın Sorumlusu)

Melek Keleş (Sosyal İşler Sorumlusu)

Hatice Benan (Dış İlişkiler Sorumlusu)

Yedek Üyeler Disiplin Kurulu Denetleme Kurulu

Hasan Sarpten Niyazi Türkseven Şerife Gündüz

Türkay Öyken Sedef Gürsoy Kutlu Gözde Akyel

Yönter Meray Burak Ali Çiçek Ebru Andiç