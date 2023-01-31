Biyologlar Derneği Yeni Yönetim Kurulu Oluştu

Kurulduğu günden beri çevre, eğitim, sağlık gibi birçok alanda çalışmalarını yürüten Biyologlar Derneği’nin 24. Olağan Genel Kurulu 23 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Faaliyet ve mali raporların sunulması ve aklanmasından sonra yetkili kurulların seçiminin de yapıldığı genel kurul toplantısı sonrası 30 Ocak 2023 tarihinde yeni oluşturulan yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Dernek başkanlığına Hatice Benan’ın getirildiği toplantıda yönetim kurulu kendi arasında görev dağılımı yapmıştır. Bu çerçevede, yeni yönetim kurulumuz ve yetkili kurullarımız aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Kamuoyuna önemle duyurulur.



Yönetim Kurulu

Hatice Benan (Başkan)

Gizem Mulla (Genel Sekreter)

Vural Yılmaz (Mali İşler Sorumlusu)

Feride Nur Güneş (Eğitim ve Araştırmalar Sorumlusu)

Dilge Özerdem (Basın ve Yayın Sorumlusu)

Hasan Sarpten (Sosyal İşler Sorumlusu)

Türkay Öyken (Dış İlişkiler Sorumlusu)

Yedek Üyeler Disiplin Kurulu Denetleme Kurulu

Melek Keleş Mustafa Kofalı Niyazi Türkseven

Salih Gücel Sedef Kutlu Kerem Teralı

Burak Ali Çiçek Şerife Can Çaka Şerife Gündüz