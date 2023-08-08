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Biyologlar Derneği’nden, alçak orman bölgelerinin devredilmesine engel olmak için mücadele açıklaması

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Biyologlar Derneği, orman arazilerinin devredilmesine karşı her tür mücadeleyi vereceklerini açıkladı.
Biyologlar Derneği’nden, alçak orman bölgelerinin devredilmesine engel olmak için mücadele açıklaması

Biyologlar Derneği, orman arazilerinin devredilmesine karşı her tür mücadeleyi vereceklerini açıkladı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun turizm yatırımı için alçak orman bölgeleri tespit ettikleri yönündeki açıklamasını eleştiren Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, “Bu konuda atılacak adımlara müsaade etmeyeceğimizi ve gereken her türlü mücadeleyi ortaya koyacağımızı da belirtmek isteriz” dedi.

Ormanların Anayasa ile koruma altında olduğunu ve devredilemeyeceğini belirten Sarpten, Anayasa’nın geçici üçüncü maddesinin, alçak orman bölgelerinde 1955’den beri tarım amaçlı kullanılan devlet arazilerinin mülkiyet hakkının sadece malı uzun süre kullanana (zilyet) devredilmesine izin verdiğini kaydetti.

2003’te söz konusu geçici madde gerekçe gösterilerek Alçak Orman Arazilerinin (Tarlalarının) Deviri ve İcarı adıyla bir yasa çıkarıldığını kaydeden Sarpten, “Hükümet edenler ne zaman birilerine ormanları peşkeş çekecek olsalar, orman arazisinin mülkiyetini devredemeyecekleri için, orayı önce alçak orman arazisi ilan edip, orman dışı amaçlarla kullanılıyormuş gibi göstererek birilerine vermeye başladı” iddiasında bulundu.

İskele Bafra arasında 168 dönüm dolayında orman arazisinin bu şekilde 14 değişik yatırımcıya kiralandığını ancak sadece 6 tesisin hayat bulduğunu kaydeden Sarpten, “Aradan geçen 20 yılda bu yasaya dayanarak onbinlerce dönüm orman arazisi peşkeş çekildi” dedi.

Orman sahalarının ülke yüzölçümünün yüzde 20’si civarında olduğunu kaydeden Sarpten, “İklim değişikliğinin etkisini giderek artırdığı ve tek bir ağacın bile hayati değere sahip olduğu günümüzde ormanlara göz dikilmesi kabul edilebilir değildir” şeklinde devam etti.

Sarpten, hükümetin çam kese böceğiyle mücadelesinde, Orman Dairesi’nin yangınlara müdahale kapasitesinin arttırılmasında ve personel ihtiyacının giderilmesinde çok geri kaldığını savundu.

Son 3 yıllık dönemde 4 bin hektardan fazla alan yanmasına karşın sadece 124 hektar alanda fidan dikimi yapıldığını kaydeden Sarpten, “Geçtiğimiz kış yapılan fidan dikimi tarihte ilk defa 50 bin adet civarına kadar düşmüştür.. Bu ülkede turizm yatırımlarından çok daha öncelikli olarak orman alanlarının artırılmasına şiddetle ihtiyaç vardır” dedi.

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