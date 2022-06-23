Biyologlar Derneği'nden eylem çağrısı

İşte açıklama;

GELECEĞİMİZİN YOK OLMASINA SEYİRCİ KALAN SORUMLULARI PROTESTO EDİYORUZ!



3 gündür devam eden Kantara, Mersinlik, Topçuköy ve Ardahan bölgelerini etkisi altına alan, hepimizin yüreğinde derin yaralar açan yangın ihmalkarlıkla başlayıp gereken önlemlerin zamanında alınmamasıyla korkunç boyutlara ulaşmıştır.



Yaklaşık 12 bin dönüm orman arazisi ve içerisinde bulunan en az 600 bin ağaç ve yüz binlerce hayvan feci şekilde yanarak can verdi.



Zamanında alınmayan önlemlerin, hükümet edenlerin sorumsuzluğunun ve geçmiş felaketlerden çıkarılmayan derslerin hesabını sormak ve can kaybı yok diyen Cumhurbaşkanını protesto etmek için 24 Haziran 2022 Cuma günü Saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı önünde buluşuyoruz.



HADE EYLEME!