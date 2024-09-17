Biyologlar Derneği’nden Panel: "Barış İçin Çevre, Çevre İçin Barış"

18 Eylül 2024, Çarşamba günü saat 19:00’da Tabipler Birliği’nde "BARIŞ İÇİN ÇEVRE, ÇEVRE İÇİN BARIŞ" temalı bir panel düzenlenecektir. Biyologlar Derneği’nin öncülüğünde gerçekleştirilecek bu etkinlikte, akademisyen, yazar ve siyasetçi Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek ile iklim uzmanı ve araştırmacı Dr. Fulden Batıbenız değerli görüşlerini paylaşacak.

Panelin ana teması, çevrenin dil, bayrak, sınır veya politika tanımadığı gerçeği üzerine odaklanacak. Prof. Dr. Kızılyürek ve Dr. Batıbenız, iklim değişikliğinin ve sonuçlarının ülke içindeki sorunlar nedeniyle geri planda kaldığına dikkat çekerek, bu durumun tüm dünyada birçok popülasyonu tehdit ettiğini vurgulayacaklar.

Biyologlar Derneği, Kıbrıs Adası’nın ekolojik bütünlüğünün korunmasının ve ortak hareket etmenin önemini vurgularken, mevcut sorunların çözülmemesi durumunda ekolojik felaketlerin kapıda olduğuna dair uyarılarda bulunacaktır.

Etkinlik, çevre ile barış arasındaki ilişkiye dair farkındalığı artırmayı hedeflemektedir. Tüm ilgililer davetlidir.

Hatice BENAN

Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu Adına