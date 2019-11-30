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Biyologlar Derneği’nin 1 Aralık AIDS Günü mesajı

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Biyologlar Derneği KKTC’de 2014 yılında Sağlık Bakanlığı yetkililerinin açıkladığı HIV pozitif tedavi gören kişi sayısı 27 iken, şu anda bildirimi yapılmış bilinen hasta sayısının yaklaşık 3 kat fazla olduğunu açıkladı.
Biyologlar Derneği’nin 1 Aralık AIDS Günü mesajı

Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Uzm. Biyolog Sedef Kutlu ilerleyen teknoloji, onca farkındalık çalışmalarına ve bulaş yolları çok spesifik olmasına rağmen, halen HIV virüsü ile temas eden kişi sayısının artmaya devam ettiğini bildirdi.

Kutlu, yayımladığı 1 Aralık AIDS Günü mesajında, bireylerin HIV virüsünü aldıktan sonra toplumdan ve aileden dışlanma korkusuyla en yakınlarından bile bunu saklayarak yaşamlarına normal seyrinde devam ettiklerini, bu durumun tedavi almalarını ve çevrelerindeki insanları korumalarını engelleyip geciktirdiğini ifade etti.

Ülkeye gelen yabancıların, ekonomik sebepleri gerekçe göstererek, geliş amaçlarının dışında yaşam sürmeye, bedenlerini para karşılığı satmaya başlayabildiğini, KKTC’de etkin denetim bulunmaması nedeniyle bireyin izin süresi dolana kadar korunmasız ilişkiye girdiği herkesin virüsü aldığını belirten Kutlu, onların da en yakınları ile birlikte bu halkanın genişleme devam ettiğini ifade etti.

HIV virüsü girişini sadece Eliza testi yaparak engellemeye çalışmanın “başarısızlık” olduğunu vurgulayan Kutlu, tüm hastalıkların kaynağının yalnızca Ada’ya gelen kişiler olduğunu düşünerek toplum sağlığını koruyacak yöntemler uygulamanın yetersiz olacağını ifade etti.

Kutlu şöyle devam etti:

“Çok küçük yaşlarda bireylerin eğitimleri başlamalı ve Eğitim Bakanlığı müfredat dahilinde çocuklara bulaş yollarının öğretilmesine destek vermelidir. 

Sağlık Bakanlığı ise ülkede artan nüfusun toplum sağlığına etkileri ile ilgili pek çok kesimle birlikte çalıştay yapmalı ve bugüne kadar uygulanan politikaların doğruluğunu tartışabilmeli, ilerici adımlar atabilmelidir. 

Ülkesel toplum sağlığı politikası oluşturulmalıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ülkedeki HIV + teşhis almış bireylerin ekonomik hayata kazandırılması ve sosyal hayattan kopmaması için gerekli çalışmaları yapmalı. İş güvenliği korkusu yaşamalarının önüne geçmemelidir. 

Her birey devlet için eşittir dolayısıyla haklarını da eşit oranda gözetmek devletlerin görevidir. HIV + bireylere karşı önyargıları yıkmak yönetenlerin kendi sahip oldukları önyargıları yıkması ile mümkün olacak ve bu da etkin çözümler bulmanın yolunu açacaktır.”

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