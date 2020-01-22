  • BIST 123.471
  • Altın 296,743
  • Dolar 5,9285
  • Euro 6,5679
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Biyologlar Derneği:Yeni av yasası bir an önce yürürlüğe girmeli

» »
Biyologlar Derneği, hem Avcılık Federasyonu’nun hem de çevre örgütlerinin asgari müştereklerde bulunarak ortak akılla son halini verdiği ve Meclis’ten oy birliğiyle geçen yeni av yasasının, bir an önce yürürlüğe girmesini istedi.
Biyologlar Derneği:Yeni av yasası bir an önce yürürlüğe girmeli

Dernek, Cumhurbaşkanı’nın yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade ettiği yasanın, zaman kaybedilmeden ve yaklaşan seçim sürecine de kurban edilmeden süratle görüşülerek onaylanmak üzere yeniden Cumhurbaşkanı’na gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten yaptığı yazılı açıklamada, sürdürülebilir avcılığın sağlanması ve yaban hayatın korunmasına katkı oluşturması amacıyla “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası”nın iyileştirilmesi için 2 yılı aşkın bir süre önce İçişleri Bakanlığı nezdinde ve ardından da Meclis Hukuk Komitesi’nde başta Avcılık Federasyonu olmak üzere ilgili diğer tüm paydaşlarla birlikte yoğun bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Sarpten açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu çalışmalar sonucu, elde ettiğimiz bizim açımızdan elbette mükemmel bir yasa değildir. Ancak, farklı bakış açılarına sahip olsak da hem Avcılık Federasyonu’nun hem de çevre örgütlerinin fikirleri asgari müştereklerde buluşularak ortak akılla yasaya son hali verilmiştir. Öyle ki, uzun soluklu bir çalışma ve yoğun bir emek harcanarak birçok tartışmanın neticesinde farklı siyasi partilerinin temsilcilerinin bulunduğu hem Meclis alt komitesinden hem de Meclis Genel Kurulu’ndan oy birliğiyle geçmiştir. Buna rağmen, Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak yeniden değerlendirmek üzere yasayı Meclis’e geri göndermiştir.”
“Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası”ndaki değişikliklerin mevcut yasaya göre hem doğal yaşamın korunması hem de sürdürülebilir avcılığın sağlanması konusunda birçok olumlu adım içerdiğini savunan Sarpten, şöyle devam etti:

“Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse; ilk kez çevre örgütü temsilcilerinin de yer alacağı ve doğrudan Bakanlar Kurulu’na öneri sunacak olan bir danışma kurulunun oluşturulması, av suçlarına karşı cezai yaptırımların artırılması ve ilk kez sabit para cezası uygulamasının getirilmesi, ruhsat çıkarmada karga başı indiriminin kaldırılarak 250 boş kovan getiren avcılara indirim yapılacak olması, av tarihlerinin yeniden düzenlenerek ağustos ve mart ayında av yapmanın yasaklanması, öldürülmüş kanlı av hayvanlarının sosyal medya ve her türü yayın organında yayınlanmasının yasaklanması, avlanabilecek kuş miktarlarına sınırlama getirerek üveyik sayısının 40’dan 10 adete düşürülmesi gibi bazı maddeler sayılabilir. Ayrıca, komiteye gelen taslakta yer alan ördek ve tilki avının önünün açılması yönündeki maddeler de tasarıdan çıkarılmış olması da son derece önemli bir kazanımdır.”
Sarpten, “yoğun bir emek harcanarak hazırlanan ve oy birliğiyle Meclis’ten geçmiş olan ‘Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası’nın daha fazla zaman kaybetmeden ve yaklaşan seçim sürecine de kurban edilmeden süratle görüşülerek onaylanmak üzere yeniden Cumhurbaşkanı’na gönderilmesi gerektiğini” ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Macron: İklim değişikliğiyle mücadele için referandum düzenleyebiliriz11 Ocak 2020 Cumartesi 14:12
  • Sokak hayvanları için su damacanalarından yuva yaptılar04 Ocak 2020 Cumartesi 15:34
  • Her Daim Dostlar Bisikletin Sıfır Karbon Salınımlı Oluşuna Dikkat Çekmek İçin Etkinlik Düzenledi04 Ocak 2020 Cumartesi 15:29
  • Şehir şehir gezen profesyonel dağcı, 10 yıldır zirvelerde17 Aralık 2019 Salı 13:58
  • Brezilya’da Amazon’un talanı iki katına çıktı!16 Aralık 2019 Pazartesi 16:12
  • Seyşeller: İklim değişikliğiyle mücadelede özgün bir yol seçen ada ülkesi12 Aralık 2019 Perşembe 20:52
  • Aylarca Antarktika'da görev yapan bilim insanlarının beyni 'monotonluktan' küçüldü10 Aralık 2019 Salı 21:36
  • Büyükanne etkisi ‘katil balinalar’ için de geçerliymiş!10 Aralık 2019 Salı 13:50
  • Artan sıcaklıklar nedeniyle okyanuslardaki oksijen tükeniyor10 Aralık 2019 Salı 11:15
  • Plastik kirliliği 'yarım milyon keşiş yengecini öldürdü'06 Aralık 2019 Cuma 11:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti