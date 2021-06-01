Biyologlar: Lefkoşa Belediyesinin yapmış olduğu dere çalışması kesinlikle bir felaket yarattı

İşte açıklama;

31 Mayıs tarihinde basında yer haberlerde sanki Biyologlar Derneği Lefkoşa Belediyesi’nin yapmış olduğu dere tahribatına onay vermiş algısı yaratılmıştır. Konu üzerine dernek olarak detaylı açıklama yapılma gereği duyulmuştur. Lefkoşa Belediyesinin yapmış olduğu çalışma kesinlikle bir felaket yaratmıştır. Konu ile ilgili Lefkoşa Belediyesi ile dernek yönetimi 10 Mayıs tarihinde bir görüşme yapmış, yapılanın yanlış olduğu anlatılmış ve çalışmanın durdurulması sağlanmıştır.

Bir ülkenin dereleri ve özellikle yerleşim yerlerinin dereleri doğal ve kültürel mirasımızdır. Yerleşim yerleri oluşturulurken doğaya öncelik verilmeyen arazinin kullanım kararları ve uygulamaları derelerin doğal yapısını değişmesine, kaybolmasına, biyolojik yaşam kalitesinin bozulmasına, dolayısıyla kendini merkezde zanneden insanın yaşam kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır.

Plansız ve çarpık kentleşme sonucunda yerleşim yerleri içerisindeki dereler kaybolmuş veya daraltılmıştır. Dere yataklarına yapılan menfez ve köprülerin çoğunun yetersizliği sel felaketleri şeklinde kendisini göstermektedir.

Ayrıca dereler, dolgu, moloz, sanayi ve evsel atık sularının deşarj yeri olarak görülmektedir. Örneğin Kanlıdereye hala daha süt fabrikasının atık suyu dökülmektedir. Atık suların derelere dökülmesi, kendini tedavi etmeye çalışan tüm derelerde yaban kamışlarının (Phragmites australis) büyümesine ve yayılmasına neden olmaktadır. Faydamıza olan bu durumun suçlusu dereymiş gibi hala daha vahşice dere yataklarını kazıp adına temizlik diyoruz. 2020-2021 kış dönemi yağışlar az olduğu, 3 aydır yağmur yağmadığı halde derelerde neden su birikmektedir? Sivrisineklerin, pis kokuların, farelerin, kamışların sorumlusu dereler mi? Yoksa kendini doğanın efendisi sanan insanlar mı?

Derneğimizin Kanlıdere ve Asi Dere çalışması 2001 yılında 5 aylık bir dönemde yapılmış ve çalışmanın florası (bitki örtüsü) kitaplaştırılmış, ilgili yerlere kitaplar dağıtılmıştır. 2021 yılına gelindiğinde bu sorunun çözülmemesi kabul edilemez.

İnsan vücudunda damarların önemi ne ise ülke için de derelerin önemi odur. Damarlarımızın bize can verdiği gibi derelerimiz de biyolojik yaşama can verir ve dengeyi korur. Hangi makam ya da mevkide olursanız olun damarları yok sayamazsınız, daraltamazsınız, kazıyamazsınız. Ama ben yaparım derseniz kangren oluruz!

Dereleri ıslah etmek için beton dökmek, taş doldurmak, akış kanalı yapmak, taban veya yanları kazmak ve benzeri çalışmalar sonuç vermemiş ve vermeyecektir.

Peki! Ne yapılmalı?

DERELER EKOLOJİK KORİDORA DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR.

Derelerin ekolojik koridorlara dönüştürülme aşamaları:

Var olan ve kaybolan dereler tespit edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

Örneğin Gönyeli’de kaybolan Landa, Kelgari dereleri gibi.

Örneğin Ortaköyde hastane yanındaki Asi Derenin kısaltılan dere yatağı gibi.

Kayıt altına alınan dereler Resmi Gazetede yayınlanıp koruma altına alınmalıdır.

Bu iki madde öncelikle ve ivedilikle yapılmalıdır. Yapılmaz ise her sel felaketinde yerlerini hatırlatacaklar ve mal sahibinin kim olduğunu söyleyeceklerdir.

Ekolojik koridor oluşturulması için, planlama ve projelendirme yapılıp, uygulamaya geçilmelidir.

Ekolojik koridorlar oluşturulana kadar yapılması gerekenler ise şöyle özetlenebilir:

Dere ihlalleri durdurulmalı,

Dere içi kazı çalışmaları durdurulmalı,

Atık su ve sızıntılar tespit edilip durdurulmalı,

Hatalı menfez ve köprüler değiştirilmelidir.

Dere yatağının Lefkoşa Devlet Hastanesinde olduğu gibi daraltılması son derece hatalıdır.

(2010 sel felaketinde sadece Gönyeli Öksüz Dereden gelen suyun debisi saniyede 120 m3’tü.)

Derelerin akış yatağının dışında kesinlikle temizlik yapılmamalıdır.

Kuru dönemde erişilebilirliği sağlayacak şekilde olsa da bu uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Derelerle ilgili yapılacak çalışmalarda Biyologlar Derneği ile işbirliği yapılmalıdır.

Mustafa Kofalı

Yönetim Kurulunu adına

(Genel Sekreter)