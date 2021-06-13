Biyologlar: Ülkemizde doğaya saygı ve iklim adaleti istiyoruz!

Dünyamızın bugüne kadar karşılaşmış olduğu en ciddi ve tehlikeli çevre sorunu olan iklim değişikliği artık sadece teorilerde değildir.

İşte açıklama;

Dünyamızın bugüne kadar karşılaşmış olduğu en ciddi ve tehlikeli çevre sorunu olan iklim değişikliği artık sadece teorilerde değildir. Gözle görülen sonuçları bize bilim insanlarının yıllar önceden yapmış olduğu uyarıların ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. İklim değişikliğinin en büyük nedenlerinden biri olan sera gazı etkisi her gün kat kat artmakta ve yerküremizi ısıtmaktadır.

Sera gazlarının bir tanesi olan karbon dioksit gazı; insan faaliyetlerine bağlı olarak yıllardır artış göstermektedir. Atmosfere salınan karbon dioksit miktarını azaltmak için önerilen tüm çözümlerden ayrı doğanın aslında karbon dioksitle her gün savaştığını hatırlamalıyız.

Ağaçlar ve diğer yeşil bitkiler kendi besinlerini üretmek için havadan karbon dioksit emerek yerine atmosfere oksijen verir. Bu mekanizma uygun ışık ortamında sürekli devam eder ve bitkiler aslında bizim için havayı temizler. Karbon dioksiti emerek havadaki miktarını azaltan bu canlılar bizim için iklim değişikliği krizinde anahtar rolü oynamaktadır.

El değmemiş ormanlar ya da daha küçük ağaçlıklar, karbon dioksit ile mücadelemizde en ön safhadadır. Ama nedense, insanlık “el değmemiş doğa” fikrine düşman kesilmiştir. Dokunulmadık, keşfedilmedik yer bırakmama adına doğa hiç kuşkusuz tahrip edilmektedir.

Ülkemizin paha biçilmez değerdeki Girne kazasındaki çarpık yapılaşmanın yanında belki de son bakir kalan tepeye dikilmesi planlanan Asil Köylü heykeli bizi hayrete ve dehşete düşürmüştür. Heykeli dikmek için yok edilecek olan 4 dönümlük arazideki her gün havayı bizler için temizleyen ağaçların ve o ağaçların yarattığı ekosistemin içerisinde yaşayan milyonlarca canlının sesi olarak, yetkilileri onları rahat bırakmaya davet ediyoruz.

Ekosistem bölünmez bir bütündür. Tek bir canlının ekosistemden çıkarılması tüm sistemin çökmesine neden olur. Sebep olacağınız katliamı vaat ettiğiniz bir herbaryum ve yürüyüş parkuru örtemez! Bırakın tek bir tane tepemiz olsun el değmemiş kalsın!

İklim değişikliği gibi bir kriz bize savaş açmışken tek bir ağacı bile kesmek, kendi bacağımıza sıkmaktır. Birçok STÖ gibi Biyologlar Derneği olarak biz de bu kararı protesto ediyor ve yetkilileri bir katliamın eşiğinden dönmeye davet ediyoruz! Ülkemizde doğaya saygı ve iklim adaleti istiyoruz!

Hatice Benan

Yönetim Kurulu Adına