Biyolojik Çeşitlilik Günü nedeniyle resim yarışması düzenlendi, İşte kazananlar

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik günü nedeniyle resim yarışması düzenledi.

Biyolojik çeşitlilik ile ilgili yaşanan sorunlara dikkat çekmek, bireylerin konu hakkında bilinçlendirilmesi ve konuya dikkat çekmek amacıyla Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin kabul edildiği 22 Mayıs günü, Birleşmiş Milletler tarafından "Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü" olarak kabul edilmiş ve anılmaya başlanmıştır. Her yıl farklı bir temayla anılan Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü’nün bu yılki teması “Tüm Canlılar İçin Ortak Bir Gelecek İnşası” olarak belirlenmiştir.

Çevre Koruma Dairesi olarak ‘Yaban Hayatımızı Fark Ediyoruz Projesi’ kapsamında bu yıl 2000’e yakın okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencisine ülkemizin biyolojik çeşitliliğiyle ilgili çevre eğitimleri verdik.

Ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin anlatılması en önemli önceliklerimizdendir. Doğasını tanıyan bireyler elbette bu doğayı sevip koruyabilen bireyler olacaktır.

Bu nedenle de ülkemizin biyolojik çeşitliliğini anlatmak için çevre eğitimi çalışmalarımız artarak devam edecektir.

Biyolojik çeşitlilik günü kapsamında geçen sene de pandemi koşullarına rağmen düzenlenen ve bu yıl itibariyle de gelenekselleştirilen “Ülkemizin Doğasındaki Canlılar” temalı resim yarışması, 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü Etkinlikleri Kapsamında düzenlenmiştir.

Yarışma hem yetenekli gençleri belirlemeyi hem de gençlerin ülkemizin doğasında bulunan canlılar hakkında farkındalık kazanmalarını amaçlamaktaydı.

Geçen seneye göre katılımın oldukça arttığı yarışma sonucunda, farklı kategorilerde eserleri ödül almaya hak kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrencileri yarıştırmaktan ziyade farkındalık yaratma ve çizmeye teşvik etme düşüncesiyle gerçekleştirilen etkinlik sonunda derecelendirme yapılmamıştır ve eserleri ödül almaya hak kazanan öğrenciler sıralamasız açıklanmıştır.

Yarışma farklı üniversitelerde görev yapan jüri üyeleri tarafından değerlendirilmiştir. Yarışmanın jürileri olarak Öğretim görevlileri Müge Günay (15 Kasım Üniversitesi), Raif Dimililer (Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi), Elif Atamaz (Lefke Avrupa Üniversitesi), Zehra Şonya (Doğu Akdeniz Üniversitesi), Levent Duranlı (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi), Doç. Dr. Serkan İlseven (Yakın Doğu Üniversitesi) ve Çevre Koruma Dairesi’nden yarışma sorumlusu Doç. Dr. Nazım Kaşot görev almıştır.

İlerleyen günlerde ödül almaya hak kazanan öğrencilere sayın bakanımız Fikri Ataoğlu’nun açılışını yapacağı törenle hediyeleri takdim edilecektir. Ödül almaya hak kazanan öğrenciler aşağıdaki gibidir:

1,2 ve 3. Sınıflar Kategorisi

Ayşe Erden Yakın Doğu İlkokulu

Deniz Erdal Dr Suat Günsel Girne İlkokulu

Azra İnançlı Yakın Doğu İlkokulu

Irmak Onbaşıoğlu Necat British Koleji

4 ve 5. Sınıflar Kategorisi

Armin Çatozlular Yakın Doğu İlkokulu

Beyza Verda Yıldırım Gelibolu İlkokulu

Sofia Soloveya Necat British Koleji

Günay Kaan Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu

Ortaokul Kategorisi

Sabiha Altıntuğ Güzelyurt TMK

Maria Shestakova 19 Mayıs TMK

Irmak Bozkurt Güzelyurt TMK

Kaya İdris Aydın TMK

Lise Kategorisi

Özgü Işık Yağlı 19 Mayıs TMK

Yaren Özoğul Namık Kemal Lisesi

Ceren Taşkın 19 Mayıs TMK

Nil Kaleli 19 Mayıs TMK

Meslek ve Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Kategorisi