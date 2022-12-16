Biyolojik mücadele ve sürdürülebilir tarım konusunda seminer düzenleniyor

Ziraat Mühendisleri Odası, tarımda biyolojik mücadele ve sürdürülebilir tarım uygulamaları konuları ile ilgili seminer gerçekleştirecek.

Ziraat Mühendisleri Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Feza Can ve Prof. Dr. Kemal Doğan söz konusu iki alanla ilgi bilgi verecek.

Seminer, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği binası konferans salonunda saat 09.00’da başlayacak.