Biyonik el Bluetooth ile güncellenecek

Leeds merkezli İngiliz firması Covvi tarafından yapılan biyonik el, kullanılan son teknoloji ile dikkat çekiyor.

Bluetooth özelliği ile güncellemelere açık olan biyonik el, diğer biyonik eller gibi, üst kol kaslarından gelen elektriksel uyarıları cihazın motorları tarafından desteklenen hareketlere dönüştürüyor.

Covvi CEO'su Simon Pollard, “Müşterinin istediği bazı şeyleri uzaktan değiştirebilmemiz gerçekten güçlü bir şey ve pazarda bir ilk” dedi.



El, daha önce protez kullanmaktan kaçınan kullanıcılara yönelik yeni bir kalite ve performans düzeyi sunan birinci sınıf malzemeler ve son teknoloji tasarımı ile geliyor. Geçmişte, biyonik ellerin genellikle küçük ayarlamalar ve cihaz yazılımı güncellemeleri için geri gönderilmesi gerekiyordu.

Bu da son kullanıcıyı haftalarca protezsiz bırakıyordu. COVVI’nın eli, COVVI Go Uygulaması ile bağlantı kurarak eli güncelliyor.