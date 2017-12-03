"Biz” adlı fotoğraf sergisi Salı günü AKM’de açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi akademik ve idari personeli tarafından çocuklar yararına düzenlenen “Biz” adlı fotoğraf sergisi, Salı günü saat 18.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) açılıyor.
YDÜ’den yapılan açıklamaya göre sergi, 8 Aralık’a kadar açık olacak.
Sergide; fotoğraf, fotokolaj ve illüstrasyon tekniklerinin kullanıldığı toplamda 59 adet fotoğraf çalışması Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki çocuklar için satışa sunulacak.
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