Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Türkiye’nin desteği ile her geçen gün kökleştiğini belirterek, “Biz artık egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğini savunuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüştüğü Rum lidere, Kıbrıs’ın eski Kıbrıs, Doğu Akdeniz’in eski Doğu Akdeniz olmadığını söylediğini ve “Biz de artık aynı noktada değiliz” mesajını verdiğini aktardı. Türkiye Odalar ve Borslar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de yaklaşık, aileleriyle beraber 50 milyon insanı temsil eden kuruluşlar adına, KKTC Cumhurbaşkanlığı’na seçilmenizden dolayı sizi kutlamak için buradayız. Hepimizin geliş sebebi sadece bu. Biz, Türkiye’de menfaatleri birbirleriyle çatışan ama ülke menfaatlerinde bir araya gelen kuruluşlarız” diyerek, Cumhurbaşkanı Tatarı kutladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği heyetini kabul etti. TOBB heyetine, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz başkanlığındaki KTTO heyeti de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nden yapılan bu ziyareti önemsediğini ifade ederek, heyette yer alan başkanlarla uzun yıllar beraber çalıştıklarını anımsattı ve “Gönül birliğimiz, keder birliğimiz, gelecekteki beklentilerimiz bizleri aynı noktada bütünleştiriyor” dedi.

“KKTC’NİN ZEMİNİ DAHA DA GÜÇLENDİ”

Cumhurbaşkanı Tatar, Ekonomik konularda zemin ve istikrarın çok önemli olduğuna işaret ederek, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Türkleri’nin haklı mücadelesine verdiği büyük destek ve kararlı duruşun KKTC’nin zemini daha da güçlendirdiğini vurguladı. Tatar, “Esas itibariyle ekonomik gelişmeler zemin üzerinde geliştiği için zeminin güçlü olması, gelecekte yapacağımız çalışmalarla ekonomik hayatın daha da iyi bir noktaya gelmesine katkı yapmaktadır. Sizlerin de bize verdiği ekonomik destek, manevi ve tecrübe desteği çok önemlidir, bütün bunlar zemini daha da güçlendirmektedir” diye konuştu.

“SAĞLIK SİSTEMİ VE ALT YAPIMIZA BÜYÜK DESTEK”

Tüm dünyada etkili olan pandemi sürecinin ekonomilerde yıkıma neden olduğunu, ada ülkesi olmanın avantajları ve erken tedbirler alarak süreci başarı ile yönettiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin desteği ile yapılan 100 yataklı, son teknoloji ile donatılan Acil Durum Hastanesi’nin 15 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile açılışının yapılacağını ve bunun KKTC sağlık sistemine ve alt yapısına büyük bir katkı sağlayacağını söyledi

“KKTC TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ İLE YOLUNA DEVAM ETMEKTEDİR”

Sağlık alanında yapılan diğer yatırımlarla da, KKTC’nin hem zeminini güçlendirdiği hem de sağlıkta çağdaş noktaya gelindiği mesajının verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bütün sıkıntılarımıza rağmen KKTC, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle, hidrokarbon zenginliklerinin paylaşımında Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ve bizlere olan güveni ile yoluna devam etmektedir. Bütün bunlar başarıdır. Çünkü bu çalkantılı bölgede, birtakım güçlerin aleyhimize uğraştığı bir dönemde biz yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

“RUM LİDERE, ‘KIBRIS ESKİ KIBRIS DEĞİLDİR. BİZ DE AYNI NOKTADA DEĞİLİZ’ MESAJINI VERDİM”

Kıbrıs Rum lider Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşmeye de değinerek KKTC’nin her geçen gün de daha da kökleştiği vurgusunu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti: “İki gün önce Rum lider ile yaptığım görüşmede kendisine mesajımı verdim, ne dedik; Kıbrıs eski Kıbrıs değildir, Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değildir, bir takım gelişmeler olmuştur. Sizler hep kendinize göre dik durdunuz bize, iyi niyetimize rağmen hiç karşılık veremediniz, biz de artık aynı noktada değiliz. Biz artık egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğini savunuyoruz. Zaten iki devlet vardır, kimse bunu inkar edemez, bu bir gerçektir. Kendisine, ‘direkt uçuşlara bile müsaade etmiyorsunuz, çünkü maalesef dünya, 1964 yılında BM’nin 186 nolu kararı ile büyük bir haksızlık yapmıştır ve sizleri hala daha Kıbrıs’ın tümünün tanınmış hükümeti olarak kabul ediyor ve sizlerin onayı olmadan bizim Ercan Havaalanı’na direkt uçuşları Türkiye dışındaki başka ülkelerden sağlayabilmemiz mümkünde değildir’ dediğimde bana, ‘ama direkt uçuşlara müsaade edersek sizi tanımış oluruz’ cevabını verdi. KKTC’yi tanımış olurlar diye direkt uçuşlara müsaade etmiyorlar, Ben de, ‘realite bambaşkadır, çünkü biz varız, var olmaya da devam edeceğiz. Siz artık ne zaman gerçekleri göreceksiniz ve ister tanıyın ister tanımayın o sizin bileceğiniz bir iş, ama biz var olmaya devam ediyoruz. Her geçen gün de daha da kökleşiyoruz’ dedim.”

“KKTC’Yİ YAŞATMAK, BİZLERİN ULUSUMUZA VE ATALARIMIZ OLAN BORCUMUZDUR”

TOBB’un verdiği katkıyı çok önemsediklerini ve geleceğe daha umutla baktıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu coğrafyada, Doğu Akdeniz’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatmak, bizlerin ulusumuza ve atalarımız olan borcumuzdur” dedi

. HİSARCIKLIOĞLU: “KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI’NA SEÇİLMENİZDEN DOLAYI SİZİ KUTLAMAK İÇİN BURADAYIZ”

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, kabulden dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür ederek, “Bugün, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türk-İş, Memur-Sen, Kamu-Sen, Hak-İş, TİSK olarak Türkiye’de yaklaşık, aileleriyle beraber 50 milyon insanı temsil eden kuruluşlar adına, KKTC Cumhurbaşkanlığı’na seçilmenizden dolayı sizi kutlamak için buradayız. Hepimizin geliş sebebi sadece bu. Biz, Türkiye’de menfaatleri birbirleriyle çatışan ama ülke menfaatlerinde bir araya gelen kuruluşlarız” dedi.

“HER ZAMAN DESTEĞE HAZIRIZ, SİZİN BAŞARINIZI ÜLKEMİZİN BAŞARISI OLARAK GÖRÜYORUZ” “Cumhurbaşkanlığına seçilmenizden dolayı çok memnun kaldık” diyen Hisarcıkoğlu, “Bunu kutlamak için geldik. Başarılar dileriz. Biz, her türlü destek vermeye devam edeceğiz, Bizden istediğiniz bir şey olursa her zaman için elimizden geldiğince hepimiz kurum ve kuruluşlar olarak sizlerle beraberiz. Sizin başarınızı ülkemizin başarısı ve Türkiye’nin başarısı olarak görüyoruz” ifadesini kullandı. KKTC’nin 37. Kuruluş yıldönümünü de kutlayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “KKTC bizim için, Türkiye Cumhuriyeti için göz bebeğimizdir” dedi. Heyette yer alan kuruluşların, KKTC’deki muadilleriyle çok yakın çalıştığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığı döneminde çalışmaları başlatılan Yatırım Danışma Konseyi’nin daha aktif hale getirilmesini; KKTC’nin daha çok yatırım, daha çok iş imkanının açıldığı bir ülke haline gelmesini istediklerini, Türk yatırımcılar olarak her zaman KKTC’nin yanında olduklarını söyledi.

TURGAY DENİZ: “HER BAŞIMIZ SIKIŞTIĞINDA SAYIN HİSARCIKLIOĞLU VE ARKADAŞLARI İLK AKLIMIZA GELEN DOSTLARIMIZDIR”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz de, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve heyetinin Cumhurbaşkanı Tatar’ı kutlamak için KKTC’ye geldiğini, bu vesileyle iki Oda heyetlerinin de bir araya geleceğini söyledi. “Her başımız sıkıştığında Sayın Hisarcıklıoğlu ve arkadaşları ilk aklımıza gelen dostlarımızdır. Salgın günlerinde de böyle oldu” diyen Deniz, yardımlaşma, iş birliği ve destekleri için Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederek, iş birliğini daha da ilerleteceklerini söyledi.

TOBB HEYETİNDE YER ALANLAR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyette, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikası Konfederasyonu (T.KAMU-SEN) Başkanı Önder Kahveci, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) İcra Kurulu Üyesi Metin Demir ve diğer ilgililer yer aldı.