BİZ DE DOĞAL GAZ ARARIZ

19 Şubat 2018 tarihli Detay Gazetesi...

AKINCI: "RUMLARIN TEK BAŞLARINA MALI DEĞİLDİR”

Doğal gaz Rumların tek başlarına malı değildir. Nasıl ki onlar bu alanlarda kendilerini yetkili görüp bu araştırmayı yapıyorlar, Kıbrıslı Türkler de, Türkiye ile işbirliği ve dayanışma içerisinde aynı çabaya girecektir”

“HER ŞEYİ KENDİ YETKİ ALANI İÇERİSİNDE GÖRÜYORLAR”

Akıncı, Doğu Akdeniz’de bugün yaşananların temel nedenin, Rum tarafının her şeyi kendi yetki alanı içerisinde görerek, deniz altındaki doğal gaz ve petrol yataklarına tek başına sahip çıkma arzusu olduğunu belirtti.

“SÜREKLİ UYARDIK”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının müzakere sürecinde Kıbrıs Rum tarafını sürekli olarak uyardığını ve bu konuda ortak bir komite kurulmasını önerdiğini anımsattı.