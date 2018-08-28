Kapısız, şuan konuyu kendi aralarında görüşmek üzere olduklarını belirterek, "Biz grev yapmadık ki neyi yasaklıyor?" dedi.

Hava Trafik Kontrolörleri'nin ek mesai yapmama eylemine Bakanlar Kurulu'ndan grev yasağı getirildi. Evrenselgazete'den Rana Sarro'nun sorusu üzerine Sendika Başkanı Kapısız, şuan konuyu kendi aralarında görüşmek üzere olduklarını belirterek, "Biz grev yapmadık ki neyi yasaklıyor?" dedi.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, bugün saat 19.00’dan itibaren ek mesai çalışmama kararı aldı.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, sendikanın ek mesaiye kalmaması nedeniyle acil inişler dışında tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.Ercan Havaalanı'nda uçuşların durması üzerine adeta bir kaos yaşandı, yolcular mağdur oldu.

Bunun üzerine Ercanda başlatılan grevin hemen ardından Bakanlar Kurulu, Ercan Havaalanı'nda gerçekleştirilen grev niteliğindeki eylemi yasakladı.

Sendika Başkanı Cem Kapısız, "Biz grev yapmadık ki neyi yasaklıyor" diyerek, şuanda bu grev yasağı ile kaldırılmaya çalışan ek mesai yapmama eylemlerini görüştüklerini ve daha fazla bir bilgi şuan için veremeyeceğini belirtti.

Bilindiği gibi, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, “hükümetin ek mesaiden tasarruf etme kararına saygı duyduklarını ve sendika olarak daha da tasarruf edebilmesi adına bugün saat 19.00’dan itibaren ek mesai çalışmayı kabul etmediğini” açıkladı.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin ek mesailerle ilgili bayram öncesi yayımladığı kanun hükmünde kararname kararını anımsatarak, karar alma sürecine Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın hiçbir şekilde dahil edilmediğini kaydetti.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın tüm iyi niyetiyle ve görev bilinciyle hava trafiğinin aksamaması adına bayram boyunca çalıştığına işaret eden Kapısız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Üzülerek görmekteyiz ki hükümet bu kararlarla ilgili hiçbir uzlaşıya yanaşmamıştır. Hükümet, vardiya çalışanların emeğini yasalarla belirlenen fiyatın altında satın almak istemektedir. Ülkenin kaymak tabakası olan sermayeye “elini taşın altına koy” diyemeyen, piyasada tavan fiyat belirlemekten aciz olan hükümet, çalışanın emeğinin fiyatını kendi kafasına göre belirleyemez.”