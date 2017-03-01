Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Biz kahraman ordumuzla gurur duyuyoruz. Onları siyasi mecraya çekmek vatan hainliğidir. Bunu asla tasvip etmiyoruz. Ordu vazifesini yapıyor." dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Biz kahraman ordumuzla gurur duyuyoruz. Onları siyasi mecraya çekmek vatan hainliğidir. Bunu asla tasvip etmiyoruz. Ordu vazifesini yapıyor." dedi.

Eroğlu, İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde düzenlenen toplu temel atma ve açılış töreninde, MHP ve AK Parti'nin bir anayasa teklifi hazırladığını belirtti.

Diğer partilerin kendilerine katılmadığını ifade eden Eroğlu, "Bilhassa CHP’ye 'gelin birlikte hazırlayalım' dedik ama onlar seçim beyannamesinde olmasına rağmen anayasa değişikliğinden kaçtı. Özellikle de 'hayırcıların' safına katıldı. 'Hayırcıların' safında kimler var. HDP var, PKK var, FETÖ var. Nitekim CHP, hayırcıların kayığına bindi. Bu kayık batar. Çünkü milletimizin feraseti inşallah 16 Nisan’da kararını verecektir. İstikrardan yana kararını verecektir." diye konuştu.

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eroğlu, "Karargah rahatsız" haberine ilişkin bir soru üzerine, "Rahatsız olan Hürriyet'in mutfağı. Hürriyet'te mutfak var ya, hani yazılar hazırlanan, rahatsız olan o mutfak." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs suyu

Kıbrıs'a su götürülen boruların patladığı iddialarıyla ilgili başka bir soru üzerine Bakan Eroğlu, Kıbrıs'a şu anda suyun verildiğini bildirdi.

Sadece suyu götürmekle kalmadıklarını anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"470 kilometre Kıbrıs içerisinde ana dağıtım hatları, depoları inşa ettik. Artık bunun işletmesini Kıbrıs'ın yapmasını düşünüyoruz. Kıbrıs'ta sular idaresi var ama biz arıtma tesisini, herşeyi yaptık. Aşağı yukarı 1 milyar 600 milyon lira yatırım yaptık. Muhteşem bir çalışma yaptık. Suyu Mersin'deki Alaköprü Barajı'ndan, Kıbrıs'taki Geçitköy Barajı'na ilettik. Oradan sadece iletmek ile kalmadık çok modern bir arıtma tesisi yaptık. Onu da Kıbrıs tarafı yapacaktı. Yapamayınca biz yaptık. 470 kilometre ana dağıtım hatları yaptık. Artık gerisi Kıbrıs'ın iletmesi ile alakalı bir durum."

"Cuma günü yağışlar doğuya kayacak"

Veysel Eroğlu, ülke genelinde yağışların nasıl olacağıyla ilgili soru üzerine de yarın Ege'den başlayarak özellikle Türkiye'nin batısında ve Güney Doğu Anadolu'da bir yağış beklediklerini bildirdi.

Cuma günü yağışların, doğuya doğru kayacağını dile getiren Eroğlu, "Cumartesi günü Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'de yağışlar devam edecek. Daha sonra yağışlar Türkiye'yi terk ediyor. Pazar, Pazartesi ve Salı günü de yağış yok, havalar ısınıyor. Kar yağışları iyiydi hatta Konya Ovası'na çok büyük miktarda kar yağışı oldu. Yer altı suları beslendi. Bu bakımdan Türkiye'de su açısından bir sıkıntı yok. Şimdiye kadar da böyle bir sıkıntı yaşatmadık." değerlendirmesinde bulundu.

Gülen'in Kanada'ya kaçtığı iddiası

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in Kanada'ya kaçağı iddiaları ve iade sürecine ilişkin soru yöneltilen Eroğlu, dosyaların ABD'ye gönderildiğini, son dosyaların Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından tekrar ABD'ye gönderilmesinin planladığını aktardı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Trump da bunun ne derece hain olduğunu anlamış durumda. Eğer Kanada'ya kaçırılmazsa iadesi beklenebilir diye düşünüyoruz. Bu tarihimizdeki en alçak, en sinsi bir hain. Ben onlara '1 dolara kendi beyinlerini, akıllarını satan insanlar' diyorum. Bu hainin de ne olduğu da belli değil. Zaman zaman küçük deccallar çıkıyor. Bu da bir küçük bir deccaldır. Hesabı sorulacak ama mutlaka bu dünyadaki hesabını biz soracağız. Öbür dünyadaki hesabını Allah soracak."