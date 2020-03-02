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'Biz mi dedik bizi kurtarın' diyen Suriyeli mülteciler gözaltına mı alındı?

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'Biz mi dedik bizi kurtarın' diyen Suriyeli mülteciler gözaltına mı alındı?
'Biz mi dedik bizi kurtarın' diyen Suriyeli mülteciler gözaltına mı alındı?

AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar, sınırı geçmeye çalışırken verdiği röportajda,"Türkiye dışında hayat çok güzel, sanki biz size 'gelin bizi kurtarın' dedik" diyen sığınmacının sözlerine tepki göstermişti.

AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar, sınırı geçmeye çalışırken verdiği röportajda,”Türkiye dışında hayat çok güzel, sanki biz size ‘gelin bizi kurtarın’ dedik” diyen sığınmacının sözlerine tepki göstermişti.

Tayyar, “Hükümete çağrım olsun, şu soytarıyı hemen Suriye’ye geri bırakın” demişti.

Tayyar saatler sonra bir mesaj daha paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da paylaştığı mesajda etiketleyen Tayyar, “Soldaki soytarıyı almışlar, kırmızılıyı arıyorlarmış” dedi.

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NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin sınır kapılarını açmasının ardından, Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilerden ikisi Pazarkule Sınır Kapısı’nda Türkiye’yi eleştirerek, “Burada Suriyeli göremiyorum, herkes yabancı. Suriyeliler yüzde 25 kadar geri kalanlar Afgan. Biz buraya okumak için geldik. Okumadık, hiçbir şey kazanmadık. 8 yıldır Türkiye’de yaşıyoruz, hiçbir şey yapmadık. Bizim arkadaşlarımız Avrupa’da yaşıyor. Hepsi üniversiteden mezun oldu ama biz hiçbir şey kazanmadık. Orada İngilizce de öğretmişler hem yaşamak da kolay. Burada hem çalışmak hem yaşamak zor. Millet bize “Bizim askerlerimiz Suriye’de ölüyor, siz ne yapıyorsunuz” diyor. Sanki biz size dedik “Gidin bizim yerimizi kurtarın” Siz bizi kurtarmaya değil, sınırınızı kurtarmaya gittiniz. Bizi düşünmediniz, kendinizi düşündünüz” diye konuşmuştu.

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