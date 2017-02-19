" 'Biz' ruhu, ciddi motivasyon yarattı"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP'nin örgütsel ağı ile kurumsal yapısının her geçen gün güçlendiğini belirtti.

TDP olarak ülkenin her bölgesinde güçlü bir örgüt oluşturma hedefi doğrultusunda çok ciddi mesafe kat ettiklerini belirten Özyiğit, geçtiğimiz hafta kurulan Topçuköy örgütünün ardından Büyükkonuk örgütünün de kurulduğunu, İskele-Karpaz bölgesinde kısa sürede 5-6 örgütün daha kurulacağını, bu yöndeki çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Özyiğit, tüm ilçelerde birçok örgütün daha kurulacağını, bunları da sırasıyla kamuoyuna duyuracaklarını ifade etti.

TDP Büyükkonuk örgütü de kuruldu. Genel Başkan Cemal Özyiğit, İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı, milletvekilleri Hüseyin Angolemli ve Zeki Çeler ile bazı PM ve MYK üyelerinin katıldığı etkinlikte TDP Büyükkonuk örgüt başkanlığına Ercan Yüzüak getirilirken yönetim şu isimlerden oluştu: Erbay Çoban, Mustafa Arıoğlu, Mustafa Arkan, Niyazi Aygan.

"GÜÇLÜ BİR ÖRGÜT AĞI OLUŞTURMAKTAYIZ"

TDP Başkanı Özyiğit etkinlikte yaptığı konuşmada bir yandan örgütler kurarken, diğer yandan var olan örgütleri yeni katılımlarla güçlendirdiklerini, ayrıca yasa gereği sunulacak üye listelerinde de güncellemeler yaptıklarını söyledi.

Özyiğit şunları kaydetti: "Son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından parti içerisinde sağlanan birlik, beraberlik ve 'biz' ruhu ciddi bir motivasyon yaratmıştır. Ayrıca şunu da açık ve net olarak söyleyebilirim ki; bugün dünden daha güçlüyüz. Temizlik, şeffaflık ve disiplinden taviz vermememiz ciddi destek görmüştür, bunun göstergeleri de zaten vardır. Bizler tüm bölgelere ulaşmaya çalışırken, insanlarımızın da bizlere ulaşarak 'gelin burada da örgüt kuralım, biz de sizinle birlikte yürümek istiyoruz' söylemleri oldukça anlamlıdır" dedi.