Biz şekerden kaçarken bilim insanları bakın ne iddia etti?

Bilim insanları, ayda üç çikolata bar yemenin kalp yetmezliği riskini önemli ölçüde azaltabileceğini iddia etti.

Bilim insanları, ayda üç çikolata bar yemenin kalp yetmezliği riskini önemli ölçüde azaltabileceğini iddia etti.

Birçok insan, mümkün olduğunca sağlıklı beslenmeye çalışıyor. Bu kapsamda da diyetlerinde şekerli yiyeceğe pek yer vermiyorlar. Ancak Münih'teki Avrupa Kardiyoloji Kongresinde sunulan bir çalışma, ayda üç adet çikolata bar tüketmenin yaşamın ilerleyen dönemlerinde kalp sorunlarının önlenmesinde kilit rol oynadığını iddia etti.

YARIM MİLYONDAN FAZLA KİŞİ DEĞERLENDİRİLDİ

İngiliz gazete Independent'ta yer alan habere göre; bir grup araştırmacı, çikolata tüketiminin kalp sağlığını nasıl etkilediğini belirlemek için yarım milyondan fazla yetişkini değerlendirdi.

Bir ay içinde üç tane çikolata tüketenlerde, hiç çikolata tüketmeyenlere kıyasla yüzde 23 oranında kalp yetmezliği riskinin azaldığı sonucuna vardılar.

Öte yandan çalışma, aşırı derecede çikolata tüketmenin kalp yetmezliği riskini yüzde 17'lik oranda artırdığını ortaya koydu. Bu yüzden çikolata tüketiminde aşırıya kaçılmaması gerektiğine dikkat çekildi.

"İNSAN SAĞLIĞI İÇİN YARARLI"

Araştırmanın başyazarı Chayakrit Krittanawong, çikolatanın içindeki flavonoidlerin insan sağlığı için yararlı olabileceğini açıkladı.

Krittanawong, “Çikolatanın, inflamasyonu (iltihap) azaltan ve iyi kolesterolü artıran önemli bir flavonoid kaynağı olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Krittanawong, sözlerini şöyle sürdürdü: "Flavonoidlerin tüketilmesi vücutta bulunan nitrik oksit düzeylerini artırabiliyor ve bu da kan akışını artırıyor. Ancak, çikolata yüksek oranda doymuş yağlara sahip olabilir” dedi.

“Bitter çikolata tüketiminin sağlığa yararlı olduğunu söyleyebilirim" diyen Chayakrit Krittanawong, "Araştırmayı yürüten ekip, toplam 575 bin 852 kişiden oluşan araştırmaları için beş ayrı çalışma yaptı. Ancak çikolata alımı ve kalp sağlığı arasındaki bağlantıyı araştırmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirttiler. Bu yılın başlarında Kaliforniya'da yapılan bir çalışma, bitter çikolata yemenin stresi hafiflettiği, hafızayı iyileştirdiği ve ruh sağlığını olumlu yönde etkilediği sonucuna vardı" açıklamasında bulundu.

Bilim insanları bitter çikolatayı öneriyor! Peki sizin tercihiniz hangisi?

* Beyaz

* Sütlü

* Bitter

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