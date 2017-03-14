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Biz vatan için millet için devlet için evet diyoruz

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Biz vatan için millet için devlet için evet diyoruz
İsviçre Türk Federasyonu, İsviçre gazetesinin 'hayır' çağrısına tepki göstererek, "Siz hayır demişseniz, biz vatan için millet için devlet için 'evet' diyoruz." açıklamasında bulundu.

sviçre Türk Federasyonu, İsviçre'nin Blick gazetesinin, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek anayasa değişikliğireferandumunda hem Türkçe hem de Almanca "Hayır oyu verin" çağrısına tepki gösterdi.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, Blick gazetesinin referanduma ilişkin yayınına tepki gösterildi.

Blick gazetesinin "Genel Yayın Yönetmenine" hitaben yapılan açıklamada, "Biz İsviçre'de yaşayan Türkler İsviçre'yi çok seviyor, hem ekonomik hem de kültürel açıdan her türlü katkıyı yapıyoruz. İsviçre'deki referandum ve seçimler İsviçre'yi ilgilendirdiği için, buraya buradaki Türkler olarak bizler müdahil olmuyoruz. Zira bu İsviçre'nin içişleridir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsviçre'de yaşayan hiçbir Türk'ün anavatanında diktatöryal bir yapıyı istemediği vurgulanarak, 16 Nisan'daki referandumda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçileceği, parlamento, demokrasi, tüm kurul ve kuruluşlar ile Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı şekilde muhafaza edileceğinin altı çizildi.

Türklerin tehditlere boyun eğmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Siz hayır demişseniz, biz vatan için millet için devlet için evet diyoruz." ifadesi kullanıldı.

Blick gazetesi, ülkede yaşayan Türk vatandaşlarına, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda hem Türkçe hem de Almanca "Hayır oyu verin" çağrısında bulunmuştu.

Almanca ulusal yayın yapan, aşırı sağcı ve provokatif haberleriyle tanınan gazete, manşetten verdiği haberinde, "Erdoğan'ın diktatörlüğüne hayır oyu kullanın." ifadesine yer vermişti.

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