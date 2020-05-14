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"Bizi koronadan koru" diye gittikleri üfürükçü kadın, virüsü tüm mahalleye bulaştırdı

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Kayseri'de koronavirüsten korunmak için üfürükçüye giden mahallede üfürükçünün virüslü olduğu ortaya çıktı. Virüsün yayılması nedeniyle mahalle karantinaya alınırken, Kayseri Tabip Odası, vatandaşlara "Üfürükçüye gitmeyin" uyarısında bulundu.
"Bizi koronadan koru" diye gittikleri üfürükçü kadın, virüsü tüm mahalleye bulaştırdı

Koronavirüs salgını ile topyekün mücadele ettiğimiz şu günlerde Kayseri'den gelen bir haber bu kadarına da pes dedirtti. Kentte virüs taşıyıcısı olduğu belirlenen bir kadın. mahallede salgının yayılmasına yol açtı.

"VİRÜSÜ KOCA MAHALLEYE YAYIYOR"

Konuyla ilgili detayları Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya paylaştı. Üfürükçü kadının mahallede virüsün yaydığını belirten Altınakaya, "Kişisel veriler nedeniyle ne mahalle ne de isim vermeyeceğim. Ama siz nere olduğunu anlarsınız. Halen kısmi karantina uygulanan eski bir beldemizde bir otobüs şoförü virüsü ilk olarak bulaştırıyor. Virüsün bulaştığı isimlerden biri de, 'okuyup-üflemesi kuvvetli' olan bir kadın. Mahalle sakinlerinin bir bölümü virüsün bulaşmaması için bu kadını ziyaret ederek kendilerine de 'okuyup-üflemesini' istiyorlar. O kadın okuyup üflerken virüsü koca mahalleye yayıyor, iyi mi? Evinde durmayıp, maskesini takmadan okuyup-üfleyen kadından medet uman yurdum insanı ne diyeyim sana" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ TABİP ODASI UYARDI: ÜFÜRÜKÇÜYE GİTMEYİN

Kayseri Tabip Odası yurttaşlara, "Kayseri'de salgın başladığından beri PCR test pozitif toplam hasta sayımız 800. 30 PCR test pozitif vefatımız, 115 şüpheli koronavirüs (test negatif) vefatımız var. AVM'lere gitmeye çok vaktiniz olacak. 'Evde Kal' Kayseri. Virüs her yerde. Salgın bitmedi. Üfürükçüye de gitmeyin" diye uyarıda bulundu.kayseri-de-ufurukcu-korona-ufurunce-virus-tum-13220941_6090_m.jpg

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